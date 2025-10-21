Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentino Lázaro arremetió contra Yina Calderón tras su renuncia en Stream Fighters: "fue simplemente miedo"

Valentino Lázaro dio su opinión sin filtro sobre la polémica decisión de Yina Calderón y aseguró que no fue por estrategia

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Valentino Lázaro como aspirante de La casa de los famosos Colombia 2025 - Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Esto dijo Valentino Lázaro sobre la renuncia de Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

En la noche del pasado sábado 18 de octubre se llevó a cabo Stream Fighters, el evento que convocó a reconocidas figuras del panorama digital para vivir varios encuentros en el ring.

¿Qué análisis hizo Valentino Lázaro sobre la renuncia de Yina Calderón en Stream Fighters?

Sin duda, uno de los eventos que acaparó la atención no solo de los asistentes, sino también de millones de personas que se encontraban conectadas a las trasmisión en vivo, fue la inesperada renuncia de Yina Calderón a tan solo unos segundos de haber iniciado su duelo con Andrea Valdiri.

A raíz del momento que rápidamente se convirtió en tendencia en redes, Valentino Lázaro rompió el silencio recientemente, y dio a conocer su opinión sin filtro de los sucedido pues varias personas no entienden el contexto de lo que significa Calderón en Colombia y creen que su decisión fue una "jugada maestra" y actúo de manera inteligente.

"Primeramente, lo de Yina Calderón no fue estrategia, no fue inteligencia, no fue marketing, no fue nada planeado, fue simplemente miedo y posterior a eso, suerte, les voy a explicar por qué", fueron las palabras del influencer durante el programa 'Tamo En Vivo'.

¿Qué dijo Valentino Lázaro sobre la renuncia de Yina Calderón en Stream Fitghters?

De acuerdo con la posición de Lázaro, antes de presentarse en el enfrentamiento, la misma Yina habría dicho en los camerinos que ella estaba dispuesta a "dar la pel3ea", afirmaciones que él escuchó ya que también se encontraba allí en el camerino de Karina García.

Valentino Lázaro como aspirante de La casa de los famosos Colombia 2025.
Valentino Lázaro lanzó fuerte comentario contra Yina Calderón. Foto | Cana RCN.

Según él, lo que ella no se esperaba es que su contrincante saliera con toda la fuerza al combate y demostrara toda la preparación que había tenido a lo largo de los meses anteriores.

"Lo que Yina no esperaba era que cuando Valdiri le p3gara su primer g0lpe, la pusiese en la realidad y le quitara el personaje de bandida que tenía, porque no fue capaz de sostener lo que en repetidas ocasiones, estaba diciendo", fueron las contundentes palabras del creador de contenido colombiano.

Con estas declaraciones, Valentino se suma a la ola de reacciones y comentarios que ha provocado la actuación de Yina en el combate, pues han sido varias las personalidades que se han pronunciado al respecto.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Valentino Lázaro arremetió contra Yina Calderón. Foto | Canal RCN.
