Karina García ya estaría grabando su primera canción con Westcol, esto se sabe

La influenciadora Karina García reveló a sus millones de fanáticos fotografías junto al streamer Westcol que causaron revuelo.

¿Karina García está grabando su primera canción?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de cinco millones de fanáticos, compartió un carrusel con varias fotografías en las que se mostró muy feliz compartiendo con varios de sus amigos luego de la gran participación que tuvo en Stream Fighters 4, donde se enfrentó contra Karely Ruiz, quien ganó el combate.

En las instantáneas se dejó ver acompañada por Manelyk González, Yaya Muñoz y su hija Isabella Vargas.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus admiradores fueron las instantáneas junto a Westcol grabando su voz.

¿Westcol le prometió grabarle una canción a Karina García?

Recordemos que, los creadores de contenido habían realizado una transmisión en vivo hace algunas semanas, donde Karina García dio a conocer que el streamer le ofreció su ayuda para grabar una canción, pues ella quiere sacar su tema de "los placazos" que cantaba en La casa de los famosos Colombia, la cual le ayudó a componer su expareja, el artista Altafulla.

Aunque muchos señalan que Karina García sería la próxima 'W sound' del influenciador, ella aclaró en su momento que no haría parte de eso, pero que sí le gustaría que el ayudara a producirla.

Con sus recientes publicaciones, sus fanáticos han detallado que esta promesa se estaría haciendo realidad, por lo que, pronto Karina García estaría estrenando su primera canción.

Es importante señalar que, Karina García es gran amiga de Westcol, quien además está nominado a los Latin Grammy por su canción "La Plena" junto a Beéle y Ovy on the drums, siendo la música otro de sus grandes negocios.

Por ahora, los dos influenciadores siguen disfrutando del éxito que tuvieron con Stream Fighters 4, pese a la polémica ocurrida con la empresaria Yina Calderón, y continúan entreteniendo a sus millones de fanáticos con su diverso contenido en redes sociales, con el que tanto suelen recibir elogios y cautivar a sus fieles admiradores.