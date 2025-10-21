Greeicy reapareció y reveló cómo está tras difícil situación familiar

La cantante Greeicy Rendón reapareció en redes sociales luego de la difícil situación familiar que atraviesa con un tierno video junto a su hijo Kai, fruto de su relación con el artista Mike Bahía.

¿Cómo está Greeicy Rendón tras difícil situación familiar?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 23 millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró compartiendo tiempo con su hijo.

En la grabación, a blanco y negro, la caleña se dejó ver divirtiéndose con el pequeño, a quien no paraba de sacarle risas.

Con dicha grabación aprovechó para tranquilizar a sus fanáticos, que le han manifestado su preocupación hacia ella por la polémica que está viviendo con su padre.

La artista dejó un contundente mensaje en el que aclaró que está tranquila y en paz.

"Por aquí todo bonito, todo tranquilo. Mucho ruido afuera, mucha paz adentro”, escribió sobre la publicación.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la confesión de Greeicy Rendón?

Los seguidores de la cantante la llenaron de corazones y mensajes de cariño y apoyo en este momento tan complejo para ella y destacaron su resiliencia y amor de madre hacia su hijo.

Además, le desearon que esperan que todo pueda resolverse rápidamente y ella pueda seguirlos deleitando con su talento musical y belleza en redes sociales.

Cabe destacar que, entre sus últimas publicaciones, Greeicy quiso honrar a sus padres, Luis Alberto Rendón, conocido artísticamente como “El Cachorro” y Lucy Ceballos, a quienes les confesó públicamente lo mucho que los admira y cuánto les agradece por todo lo que han enseñado, pues gracias a a la educación que le han brindado es la mujer de hoy en día, llena de valores, principios y cualidades.

"Tiempo al tiempo, espacio a la verdad y, aunque sufra el corazón siempre con la frente en alto porque la conciencia nos enseñó que si está limpia bien se descansa", señaló.

Por lo pronto, sus fanáticos están a la expectativa de sus próximas publicaciones y sus nuevos proyectos, con los que suele enamorar a sus fieles admiradores.