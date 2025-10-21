Murió cantante tras luchar contra un fuerte cáncer, esto se sabe

hEl cantante Joan Sebastián Alarcón Rozo falleció luego de batallar contra una fuerte enfermedad, la cual fue diagnosticada en el 2024 luego de que en el 2023 hubiera sufrido una trombosis.

¿Qué se sabe de la muerte de Joan Sebastián Alarcón Rozo?

El artista padecía de un cáncer renal en etapa IV y una reciente metástasis peritoneal compatible con carcinomatosis peritoneal.

En sus redes sociales, había hecho recientemente una denuncia sobre presunta negligencia médica en un hospital en Barranquilla, donde residía.

"Hago responsables a los médicos y personal administrativo de la clínica de mi estado de salud, de mi muerte si así sucede en estos días", señaló el pasado 13 de octubre.

La clínica en cuestión respondió agregando: "Desde su ingreso, el paciente recibió atención integral y oportuna por parte de nuestro equipo médico y de enfermería, cumpliendo con todos los protocolos establecidos de calidad y seguridad del paciente".

Poco después se confirmó el lamentable deceso del artista. Su sepelio se realizó en los Jardines de la Eternidad del Norte, en Barranquilla.

¿Quién era Joan Sebastián Alarcón Rozo?

El cantante no solo estaba luchando musical, sino que también ayudaba a otros a pulir su voz tras dedicarse también a ser coach vocal. En 2012 participó en un reality de voz, donde logró reconocimiento nacional.

A través de su cuenta de Instagram, donde tenía miles de seguidores, compartía parte de su talento musical y también su experiencia con su enfermedad, destacando que quería ser inspiración de resiliencia para muchos de sus seguidores que estuvieran pasando por un proceso similar bien fuera propio o con algún similar.

“Hoy sigo aprendiendo. Aprendiendo que soy más fuerte de lo que creía que era, que puedo contigo y con más, aprendí a ver la vida de otra forma y a disfrutarme cada segundo de mi vida, a agradecer por respirar y por estar aquí, ahora, en este momento. Gracias por sacudirme y darme tantas lecciones… Pero ya te quiero FUERA de mí“, dijo en su proceso de lucha.

Tras su partida, varios de sus seguidores y amigos destacaron se sentido pésame y lo homenajearon con sentidas palabras de despedida.