Mejor amigo de 'Baby Demoni' teme por su seguridad y Yina y Juliana Calderón lo respaldan públicamente
El mejor amigo de ‘Baby Demoni’ pidió respaldo en TikTok y Yina y Juliana Calderón le respondieron con mensajes solidarios.
Tras conocerse la muerte de la influenciadora 'Baby Demoni', amiga de Yina y Juliana Calderón, en circunstancias aún confusas, su mejor amigo acudió a las redes para pedir apoyo al sentir miedo por su seguridad. Las hermanas Calderón no dudaron en expresarle su respaldo con mensajes públicos.
¿Quién es el mejor amigo de 'Baby Demoni' y qué dijo en redes sociales?
Por medio de su cuenta de TikTok, el joven conocido allí como 'La Fresa más Nea', relató a sus seguidores los últimos momentos que vivió junto a la influenciadora, amiga cercana de las hermanas Calderón.
Según relató el joven, 'Baby Demoni' lo llamó y le envió mensajes entre lágrimas tras una discusión con su pareja. Preocupado, él avisó a la hermana de la influenciadora, pero minutos después recibió la llamada de una vecina que le informó lo ocurrido con la mujer.
El joven también contó que, al llegar al hospital donde se encontraba su mejor amiga, se topó con el novio de ella, quien -según afirma- le pidió eliminar los videos en los que lo señalaba por lo ocurrido a 'Baby'.
Al negarse, decidió retirarse del lugar y expresar en sus redes que temía por su seguridad.
¿Qué mensajes le brindaron Yina y Juliana Calderón al mejor amigo de 'Baby Demoni'?
Tras la publicación del contundente video en sus redes, Yina y Juliana Calderón no tardaron en pronunciarse para expresarle su apoyo al joven, asegurándole que no estaba solo y que contaba con ellas.
Juliana, visiblemente afectada por la muerte de su amiga, le envió un mensaje en el que le pidió mantener la calma y le reiteró que estaría muy pendiente de su situación.
Por su parte, Yina también se refirió a él como su amigo y le dejó claro que podía contar con su respaldo incondicional.
¿Qué pasó con 'Baby Demoni', amiga de Yina y Juliana Calderón?
A través de sus historias de Instagram, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia expresó que lo sucedido con su amiga 'Baby Demoni' sigue siendo una situación confusa y dolorosa.
Según relató, todo habría ocurrido después de una fuerte discusión que la influenciadora tuvo con su pareja, quien presuntamente estaría involucrado en los hechos que terminaron con su fallecimiento.
Tanto ella como su hermana han pedido a las autoridades que se aclare lo ocurrido lo antes posible, pues se resisten a creer que 'Baby Demoni' haya decidido irse por voluntad propia y claman justicia para su amiga.