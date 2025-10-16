Mejor amigo de 'Baby Demoni' teme por su seguridad y Yina y Juliana Calderón lo respaldan públicamente

Tras conocerse la muerte de la influenciadora 'Baby Demoni', amiga de Yina y Juliana Calderón, en circunstancias aún confusas, su mejor amigo acudió a las redes para pedir apoyo al sentir miedo por su seguridad. Las hermanas Calderón no dudaron en expresarle su respaldo con mensajes públicos.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en redes! Hallan sin vida en su auto a reconocido influencer: esto se sabe

¿Quién es el mejor amigo de 'Baby Demoni' y qué dijo en redes sociales?

Por medio de su cuenta de TikTok, el joven conocido allí como 'La Fresa más Nea', relató a sus seguidores los últimos momentos que vivió junto a la influenciadora, amiga cercana de las hermanas Calderón.

Según relató el joven, 'Baby Demoni' lo llamó y le envió mensajes entre lágrimas tras una discusión con su pareja. Preocupado, él avisó a la hermana de la influenciadora, pero minutos después recibió la llamada de una vecina que le informó lo ocurrido con la mujer.

Yina Calderón manifestó en redes sentirse muy triste tras la pérdida de su amiga 'Baby Demoni'. (Foto: Canal RCN)

El joven también contó que, al llegar al hospital donde se encontraba su mejor amiga, se topó con el novio de ella, quien -según afirma- le pidió eliminar los videos en los que lo señalaba por lo ocurrido a 'Baby'.

Al negarse, decidió retirarse del lugar y expresar en sus redes que temía por su seguridad.

Artículos relacionados Yina Calderón Murió amiga de Yina y Juliana Calderón, ¿quién era y cuál fue su última publicación?

¿Qué mensajes le brindaron Yina y Juliana Calderón al mejor amigo de 'Baby Demoni'?

Tras la publicación del contundente video en sus redes, Yina y Juliana Calderón no tardaron en pronunciarse para expresarle su apoyo al joven, asegurándole que no estaba solo y que contaba con ellas.

Juliana, visiblemente afectada por la muerte de su amiga, le envió un mensaje en el que le pidió mantener la calma y le reiteró que estaría muy pendiente de su situación.

Por su parte, Yina también se refirió a él como su amigo y le dejó claro que podía contar con su respaldo incondicional.

Artículos relacionados Melissa Gate Hijo de Melissa Gate rompe el silencio y defiende a su madre ante polémica con hijo de Karina García

¿Qué pasó con 'Baby Demoni', amiga de Yina y Juliana Calderón?

A través de sus historias de Instagram, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia expresó que lo sucedido con su amiga 'Baby Demoni' sigue siendo una situación confusa y dolorosa.

Según relató, todo habría ocurrido después de una fuerte discusión que la influenciadora tuvo con su pareja, quien presuntamente estaría involucrado en los hechos que terminaron con su fallecimiento.

Tanto ella como su hermana han pedido a las autoridades que se aclare lo ocurrido lo antes posible, pues se resisten a creer que 'Baby Demoni' haya decidido irse por voluntad propia y claman justicia para su amiga.