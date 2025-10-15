Yina Calderón compartió nuevos detalles sobre el fallecimiento de su amiga: esto se sabe

En las últimas horas, Yina Calderón se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmar el fallecimiento de su amiga y, también, creadora de contenido llamada: Baby Demoni.

¿Cómo reveló Yina Calderón que su amiga falleció?

Así reveló Yina Calderón que su amiga Baby Demoni falleció. | Foto: Buen Día, Colombia

Recientemente, Yina Calderón compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 880 mil seguidores, el complicado momento que está viviendo en estos momentos de su vida tras el fallecimiento de su amiga:

“Muchachos, acaba de fallecer mi amiga Baby Demoni. Ella se puso a pel3ar con el novio en la casa. Luego, él llamó que ella se hizo dañ#. Ojalá este caso no se quede impune y vamos a ver en qué le podemos ayudar a la familia”, agregó Yina.

Por el momento, no solo Yina Calderón se ha pronunciado tras confirmarse el fallecimiento de la creadora de contenido Baby Demoni, sino que también, Juliana y Claudia Calderón han compartido sus opiniones acerca de la muerte de la influenciadora.

¿Qué se sabe del caso de ‘Baby Demoni’ según lo que dijo Yina Calderón?

Cabe destacar que las autoridades se encuentran bajo las investigaciones del fallecimiento ante el caso de Baby Demoni, quien se realizó un procedimiento médico hace pocos días en su cuerpo.

¿Qué ha dicho Yina Calderón sobre el fallecimiento de Baby Demoni? | Foto: Canal RCN

Entre tanto, Yina Calderón compartió nuevos detalles acerca del caso de su amiga que falleció, expresando las siguientes palabras:

“Estuvimos con la familia de Alejandra un rato. El caso bastante extraño, pero de todas maneras, la fiscalía es quien determina qué pasó con ella. Si le hicieron daño o ella. Esperar a ver qué pasa”, agregó Yina.

Sin duda, Yina y sus hermanas les enviaron todo su apoyo a los allegados de Baby Demoni tras su reciente fallecimiento y recordó el vínculo especial que tenía con ella:

“Le envío mucha fortaleza a toda la familia de ella, es doloroso. Era una mujer muy chévere, era muy amiga de mi hermana Claudia y era una mujer muy valiente”.

Con base en esto, varios internautas han recordado con cariño a Baby Demoni por demostrar autenticidad en sus redes sociales. Así también, le han enviado mensajes de apoyo a todos sus allegados.