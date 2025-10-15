Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así celebró James Rodríguez sus 120 partidos con la Selección Colombia

James Rodríguez está a 10 partidos de alcanzar el récord de David Ospina y reafirma su huella como figura histórica de la Selección..

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
James Rodríguez y david ospina bailando con sus hijos

James Rodríguez continúa dejando huella con la camiseta amarilla y está a solo diez partidos de igualar a David Ospina como el jugador con más presencias en la historia del equipo colombiano.

¿Cómo ha sido el recorrido de James en la Selección Colombia?

Desde su debut en 2011, en un partido de Eliminatorias frente a Bolivia, James ha sido protagonista en casi todas las etapas de la Selección Colombia, manteniéndose como una figura indispensable para el equipo, un logro que ha celebrado a través de sus redes sociales con un post en el que resalta sus 120 encuentros representando a su país en diferentes escenarios nacionales e internacionales.

 

En diez años ha disputado mundiales, Copas América y amistosos internacionales, acumulando en promedio 30 goles, 41 asistencias y más de nueve mil minutos jugados con la Tricolor.

¿Qué significa este nuevo logro en la carrera de James Rodríguez?

James no solo se ubica como el segundo jugador con más apariciones en la historia de la Selección, sino que además es el máximo asistidor de todos los tiempos y el jugador con más goles en competencias oficiales.

James Rodríguez vive un gran momento en el León de México y mantiene su meta en llegar al próximo Mundial con Colombia.
James Rodríguez vive un gran momento en el León de México y mantiene su meta en llegar al próximo Mundial con Colombia. (Foto: Jamie Squire/Getty Images/AFP)

Por lo que superar la marca de David Ospina parece una meta muy cercana, teniendo en cuenta que el Mundial 2026 podría ser el escenario adecuado para romper el récord dentro del próximo año si mantiene su ritmo.

¿Cuál es el panorama de James Rodríguez a futuro como jugador del León de México y la Selección Colombia?

La prensa mexicana ha señalado que aún no hay avances sobre su renovación, lo que abre la puerta a posibles movimientos de equipo, sin embargo, su prioridad parece estar centrada en llegar al Mundial en óptimas condiciones y continuar sumando minutos que le permitan batir el récord representando a Colombia.

James Rodríguez ha disputado más de 100 partidos con la Selección Colombia desde su debut en 2011.
James Rodríguez ha disputado más de 100 partidos con la Selección Colombia desde su debut en 2011. (AFP: Luis ACOSTA)

Con 34 años, James Rodríguez demuestra que su talento sigue vigente y que su historia es una nueva oportunidad de reafirmar su legado como uno de los futbolistas más influyentes del país.

