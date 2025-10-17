Laura de León reaccionó a las recientes declaraciones de Salomón Bustamante

Salomón Bustamante y Laura de León continúan siendo tema de conversación en las redes sociales a raíz de los rumores que ronda en torno al fin de su matrimonio. Recientemente la actriz reaccionó a las palabras del presentador, quien la habría calificado de “tremenda” públicamente.

Artículos relacionados Influencers Viralizan transmisión en vivo de Baby Demoni antes de morir: la influencer recibía fuertes mensajes

¿Qué dijo Salomón Bustamante sobre Laura de León?

En las últimas horas Laura de León compartió por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram la captura de pantalla de un mensaje que le llegó a los mensajes directos por parte de una internauta, quien le comentó que su “expareja” había dicho públicamente que ella era “tremenda”.

Laura de León respondió inquietud sobre Salomón Bustamante/Canal RCN

Así mismo, esta persona anónima, le cuestionó a la actriz su supuesta actitud al confesar que nunca pensó que ella podría ser así como el actor manifestó: “Tu ex Salomón si ha dicho en sus historias que eres bien tremenda… Jamás pensé que fueras así, Lau”.

Artículos relacionados Mateo Varela Norma Nivia estalló contra Mateo Varela tras presunta infidelidad suya: así reaccionó la actriz

Ante el mensaje, Laura respondió sin rodeos y dejó entrever que la situación con Salomón no es como muchos piensan.

¿Cómo reaccionó Laura de León a las supuestas afirmaciones de Salomón Bustamante sobre ella?

Ahora bien, ante el inesperado mensaje, Laura de León no dudó en reaccionar y compartió su respuesta públicamente por medio de esta misma red social, dejando claro que no todo lo que se dice sobre su vida personal corresponde a la realidad.

Salomón Bustamante rompió el silencio al ser interrogado por Laura de León. (Foto Canal RCN).

“Es que en Instagram vemos, corazones no sabemos”

Su reacción despertó curiosidad entre sus seguidores, quienes no tardaron en comentar sobre la situación con Salomón Bustamante.

Algunos aseguraron que entre ella y Salomón Bustamante “todavía hay algo”, mientras que otros destacaron la forma elegante y tranquila con la que la actriz manejó el comentario.

Artículos relacionados Yina Calderón Hermana de Yina Calderón compartió inédito video de Baby Demoni desde la clínica: “estoy aquí contigo”

También hubo quienes recordaron lo bien que se veían como pareja y lamentaron su distanciamiento, aunque no faltaron los curiosos que pidieron conocer “la versión de Salomón” para entender mejor lo que realmente está ocurriendo entre ambos.

Por lo pronto la pareja continúa sin revelar de manera directa si su relación está mejor que nunca, o si los rumores resultaron ser ciertos.