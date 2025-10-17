La Segura reaccionó a críticas tras no casarse por la iglesia, esto dijo

La influenciadora la Segura respondió a quienes la han llenado de críticas sobre su relación con Ignacio Baladán y aseguran que no se va a casar por la iglesia como ha destacado en varias ocasiones.

¿La Segura no se va a casar con Ignacio Baladán?

La creadora de contenido se comprometió en matrimonio con Ignacio Baladán durante su participación en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia en una romántica propuesta en vivo.

Ambos se casaron por lo civil, pero en medio e sus preparativos para casarse por la iglesia, la caleña quedó en embarazo, razón por la que decidieron posponer la boda.

¿Qué dijo la Segura sobre sus planes de casarse?

A través de un video en sus redes sociales aclaró cuándo contraerá matrimonio con el uruguayo, detallando que, aunque muchas seguidoras le pidieron casarse cuando estaba embarazada, para ella eso no fue una opción debido a que quiere disfrutarse su boda de principio a fin.

Confesó que primero se someterá a unas intervenciones para mejorar su apariencia luego de varias extracciones de un peligroso líquido que se inyectó años atrás en su caderas y tras los cambios que le trajo su embarazo.

"Estamos esperando que mi bebé camine para que sea el pajecito, pero sí queremos empezar a planear a partir del próximo año", expresó.

Por ahora, la creadora de contenido sigue disfrutando de su maternidad con su hijo Lucca, quien cumplió recientemente seis meses de nacido y cuyo cumple mes lo celebraron con sus amigos la Liendra y Dani Duke, que se antojaron de ser padres muy pronto.

Asimismo, sigue entreteniendo a sus fanáticos con su diverso contenido en redes sociales sobre humor, tips de belleza, outfits, estilo de vida y opiniones sobre ciertos temas.

Además, está en medio de proyectos en conjunto con Ignacio Baladán como su mundial de postres, con el que ha tenido gran aceptación y el cual ha llamado la atención de miles de sus admiradores.

Por lo pronto, sus seguidores están a la espera de sus intervenciones y cómo quedará tras sus procedimientos.