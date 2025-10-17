Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Segura reaccionó a críticas tras no casarse por la iglesia, esto dijo

La Segura respondió a quienes dicen que su propuesta de matrimonio en La casa de los famosos fue marketing.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
La Segura sobre su matrimonio
La Segura aclara críticas sobre no haberse casado por la iglesia/Canal RCN

La influenciadora la Segura respondió a quienes la han llenado de críticas sobre su relación con Ignacio Baladán y aseguran que no se va a casar por la iglesia como ha destacado en varias ocasiones.

Artículos relacionados

¿La Segura no se va a casar con Ignacio Baladán?

La creadora de contenido se comprometió en matrimonio con Ignacio Baladán durante su participación en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia en una romántica propuesta en vivo.

La Segura sobre su matrimonio

Ambos se casaron por lo civil, pero en medio e sus preparativos para casarse por la iglesia, la caleña quedó en embarazo, razón por la que decidieron posponer la boda.

Artículos relacionados

¿Qué dijo la Segura sobre sus planes de casarse?

A través de un video en sus redes sociales aclaró cuándo contraerá matrimonio con el uruguayo, detallando que, aunque muchas seguidoras le pidieron casarse cuando estaba embarazada, para ella eso no fue una opción debido a que quiere disfrutarse su boda de principio a fin.

La Segura aclara dudas sobre su boda

Confesó que primero se someterá a unas intervenciones para mejorar su apariencia luego de varias extracciones de un peligroso líquido que se inyectó años atrás en su caderas y tras los cambios que le trajo su embarazo.

"Estamos esperando que mi bebé camine para que sea el pajecito, pero sí queremos empezar a planear a partir del próximo año", expresó.

Artículos relacionados

Por ahora, la creadora de contenido sigue disfrutando de su maternidad con su hijo Lucca, quien cumplió recientemente seis meses de nacido y cuyo cumple mes lo celebraron con sus amigos la Liendra y Dani Duke, que se antojaron de ser padres muy pronto.

Asimismo, sigue entreteniendo a sus fanáticos con su diverso contenido en redes sociales sobre humor, tips de belleza, outfits, estilo de vida y opiniones sobre ciertos temas.

Además, está en medio de proyectos en conjunto con Ignacio Baladán como su mundial de postres, con el que ha tenido gran aceptación y el cual ha llamado la atención de miles de sus admiradores.

Por lo pronto, sus seguidores están a la espera de sus intervenciones y cómo quedará tras sus procedimientos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Melissa Gate Melissa Gate

Melissa Gate divide opiniones al dar una "orden" en redes sociales, ¿de qué se trata?

Melissa Gate tomó una decisión en redes sociales y lo mismo le pidió a sus seguidores, varios no estuvieron de acuerdo.

Video de los dos hijos de Cintia Cossio Cintia Cossio

Cintia Cossio presumió un momento especial en su vida: “Ahora sí puedo decir que soy millonaria”

Cintia Cossio enternece a sus seguidores con un emotivo video de sus hijos con canción de Greeicy Rendón.

Hermana de Yina Calderón rompe el silencio sobre la muerte de Baby Demoni Yina Calderón

Hermana de Yina Calderón volvió a referirse a la muerte de Baby Demoni: esto dijo

Claudia, hermana de Yina Calderón, conmovió a sus seguidores al hablar nuevamente sobre la muerte de Baby Demoni.

Lo más superlike

Ángela Aguilar posa en la sala de prensa durante la 22.a Entrega Anual del Latin GRAMMY. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar hizo inesperada confesión tras recibir importante premio: "me da miedo"

La cantante Ángela Aguilar fue galardona durante la gala de La Musa Awards 2025 que tuvo lugar en Salón de la Fama de los Compositores Latinos.

Michelle Orozco con urticaria Salud

¿Qué es la urticaria, afección que sufre Michelle Orozco?

J Balvin reacciona a las críticas por tener esposa más alta J Balvin

J Balvin rompió el silencio y respondió contundente a las críticas que recibe por Valentina Ferrer

Ricardo Vesga se lleva el primer delantal negro del Top 10 tras un plato que no convenció al jurado. MasterChef Celebrity Colombia

¿Quién se llevó el primer delantal negro del Top 10 en MasterChef?

Modelos de Victoria's Secret entre las mejores pagas Viral

Esta es la millonada que ganan las modelos de Victoria's Secret: ¿Cuánto ganó Valentina Castro?