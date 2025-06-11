Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Famoso actor le hizo millonaria demanda a su exesposa por un conflicto sin resolver: esto se sabe

Reconocido actor le hizo una millonaria demanda a su expareja por un conflicto sin resolver y todo por un tercero.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Famoso actor le hizo millonaria demanda a su exesposa por un conflicto sin resolver: esto se sabe
¿Quién es el reconocido actor que demandó a su exesesposa? | Fotos: Freepik

En las últimas horas, varios internautas han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras la batalla legal que generó un reconocido actor en contra de su expareja, con quien ha presentado varias diferencias con respecto a los bienes compartidos en el pasado.

¿Quién es el famoso actor que le hizo millonaria demanda a su expareja?

Uno de los actores más destacados en Hollywood es William Badley Pitt, más conocido como Brad Pitt, quien se ha destacado como una de las figuras más influyentes en la industria cinematográfica al participar en importantes producciones como: ‘F1 la película’, ‘El club de la pelea’, ‘Sr y Sra. Smith’ y ‘Tren bala’.

Famoso actor le hizo millonaria demanda a su exesposa por un conflicto sin resolver: esto se sabe
¿Por qué razón Brad Pitt demandó a Angelina Jolie? | AFP: Mark Ralston

Además, el actor se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras la millonaria demanda que le hizo a su exesposa Angelina Jolie, con quien sostuvo un romance de aproximadamente doce años.

¿Cuál es la razón por la que Brad Pitt demandó a Angelina Jolie?

Recordemos que Brad Pitt se ha visto dentro de una batalla legal desde hace varios años con Angelina, quien vendió parte de la finca que compartían en el pasado, ubicada en Chateau Mirabal, ubicada en Provenza, Francia.

Desde entonces, el actor ha presentado varias diferencias a nivel personal con su expareja por los bienes en común que ambos compartían en el pasado.

Famoso actor le hizo millonaria demanda a su exesposa por un conflicto sin resolver: esto se sabe
¿Qué se sabe de la millonaria demanda de Brad Pitt y Angelina Jolie? | AFP: Valerie Macon

Además, Brad se ha convertido en tendencia tras presentar una millonaria demanda en contra de Angelina, según han confirmado medios internacionales, en especial por parte de la revista ‘Us Weekly’ y ‘People’, quienes confirmaron la noticia.

Por el momento, se sabe que Brad Pitt le hizo una exorbitante demanda a Angelina de aproximadamente 35 millones de dólares por varios daños y perjuicios presentados.

Así también, se conoce que el intérprete demandó a su expareja por no haber cumplido con sus respectivas acciones legales, pues se ha revelado que se las dio a un tercero.

De igual modo, el equipo legal de Brad ha presentado varias acciones en contra de Angelina tras incumplir con algunos de los acuerdos estipulados en el pasado y, por esta razón, se evidencia que no ha cumplido con todo lo otorgado en dicho documento.

Por esta razón, los especialistas en el caso se encuentran bajo las respectivas investigaciones, en especial, por los supuestos derechos dados a un “tercero”, cuya acción realizó Angelina.

Con base en esto, los seguidores de la expareja se encuentran bajo las declaraciones que realice el equipo legal de ambas celebridades y, también, los sucesos que ocurrirán en las próximas audiencias.

