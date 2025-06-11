Sale a la luz foto de la ecografía de la hija de Jessi Uribe y Paola Jara antes de nacer: así luce
Jessi Uribe y Paola Jara acaparan la atención tras foto que salió a la luz de su hija Emiliana y fans reaccionan al respecto.
Una de las parejas más destacadas en el mundo del entretenimiento son Jessi Uribe y Paola Jara, quienes se han dado a conocer a través de las diferentes plataformas digitales por su talento en el género de música popular colombiana.
Además, los internautas han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales acerca la llegada de la primera hija que esperan Jessi y Paola.
¿Qué foto salió a la luz acerca de la hija de Jessi Uribe y Paola Jara?
Es clave mencionar que miles de espectadores se encuentran bajo la expectativa de la llegada de Emilia, la primera hija de la pareja de artistas, quienes han compartido varios detalles en sus redes sociales de esta emotiva noticia.
Por esta razón, Jessi Uribe ha generado una ola de comentarios tras una foto que salió a la luz acerca de la ecografía que salió de Emilia, antes de su nacimiento.
La foto fue compartida por el cantante a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de siete millones de seguidores en la que mostró la ecografía de cómo luce Emilia, antes de nacer.
También, se refleja la gran felicidad que siente Paola al ver que está próxima a dar un importante paso en su vida personal al convertirse en madre por primera vez.
¿Cuándo nacerá Emilia, la hija de Paola Jara y Jessi Uribe?
Desde luego, los navegantes han estado pendientes de todos los acontecimientos que ha compartido la pareja de artistas a través de sus redes sociales.
Por esta razón, Paola Jara anunció recientemente en su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de seis millones de seguidores, acerca del anuncio de la llegada de su bebé Emilia, la cual se estima que será próximamente, tras su próximo lanzamiento este 6 de noviembre.
Así también, las celebridades anunciaron a través de un especial video en el que no solo esperan la llegada de su hija, sino que también, el lanzamiento de una canción musical, la cual saldrá en el horario de las 6:00 p.m.
Por su parte, los internautas se han encontrado bajo la expectativa de la llegada de Emilia, quien ha sido testigo del especial romance que hay entre Jessi y Paola.