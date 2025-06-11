Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Patricia Grisales habló sin filtros sobre su salida del reality: "pensé que se iba Carolina"

La exparticipante Patricia Grisales reveló que su último reto de eliminación fue el más difícil de todos los que enfrentó.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Patricia Grisales en MasterChef Celebrity 2025.
Patricia Grisales se sinceró sobre su salida de MasterChef Celebrity 2025. Foto | Canal RCN.

Patricia Grisales, quien se convirtió en la reciente eliminada de MasterChef Celebrity, concedió una cercana entrevista en la que se refirió a varios aspectos de lo que fue su brillante participación en el reality de cocina del Canal RCN.

¿Qué dijo Patricia Grisales tras su eliminación de MasterChef Celebrity 2025?

Durante espacio, la reconocida actriz habló de las dificultades que enfrentó a lo largo de este reto que describió como uno de los más difíciles, pues reveló que en los últimos días enfrentó un fuerte dolor a causa de un malestar en una de sus costillas, situación que complicó aún más su desempeño en la cocina.

Sin embargo, pese a las adversidades, demostró ser una mujer fuerte y valiente, pues aunque hubo momentos de mucho estrés, siempre supo salir bien librada de los retos que traía cada ciclo en la competencia.

¿Patricia Grisales sentía que iba a salir de MasterChef Celebrity 2025?

Tras escuchar cada una de las devoluciones que hicieron los chefs en el atril, Patricia aseguró que, en un momento pensó que quien saldría del juego sería otra de sus compañeras y no ella.

Patricia Grisales en MasterChef Celebrity 2025.
Patricia Grisales pensó que Carolina Sabino era la eliminada. Foto | Canal RCN.

"Pues estuvo muy ambigua la cosa con Carolina y conmigo, creo que la críticas de las dos estuvieron muy parejas, hasta en un momento dado yo pensé que ella era la que se iba", fueron las palabras de la exparticipante de la décima temporada.

Incluso, aseguró que por su cabeza pasó la idea de no saber si podría aguantar todo lo que se venía de llegar a quedar en el 'Top 7', no obstante, al escuchar finalmente el veredicto sintió un fresquito.

Patricia Grisales en MasterChef Celebrity 2025.
Patricia Grisales habló de su eliminación en MasterChef Celebrity. Foto | Canal RCN.

"Es raro de explicar, lo sé, nadie se quiere ir, pero como yo me la he sufrido tanto los últimos tres días agradecí irme en este momento", afirmó.

De acuerdo la extraordinaria mujer, MasterChef Celebrity ha sido una de las mejores experiencias de los últimos sueños, pues tal y como lo hizo saber en varias oportunidades, estar en el reality era uno de sus más grandes sueños.

Por supuesto, su salida, dejó un enorme vacío en la competencia, pues muchos de sus compañeros expresaron su más sincero cariño y lamentaron la eliminación de quien fue conocida como 'La mamá de la sazón'.

