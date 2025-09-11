Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Cinco participantes de MasterChef obtuvieron cuchara en el reto de campo: así va la tabla

Conoce el nombre de los participantes que lograron ganar una cucharita dorada en el reto de campo de MasterChef.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Cinco participantes ganaron cuchara en el reto de equipos de MasterChef: así va la tabla
Cinco participantes ganaron cuchara en MasterChef: así quedó la tabla de posiciones. (Foto Canal RCN).

Un nuevo reto de equipos llegó a MasterChef Celebrity, donde los participantes tuvieron que esforzarse al máximo para ganar una cucharita dorada y acumular la mayor cantidad posible. De manera inesperada, dos equipos empataron y cada miembro no obtuvo una cucharita adicional.

¿Qué participantes de MasterChef tenían cucharitas doradas con anterioridad?

Vale la pena destacar que en retos anteriores dos participantes lograron sobresalir, obteniendo sus respectivas cucharitas doradas: las actrices Alejandra y Michelle Rouillard. Cada una mantenía una ventaja sobre sus compañeros, y este reto de campo fue la oportunidad perfecta para conservarla.

MasterChef se define: cinco participantes sumaron cuchara en el último reto de equipos
Así cambió la tabla de MasterChef tras el reto de equipos: cinco participantes sumaron cuchara. (Foto Canal RCN).

¿Qué participantes obtuvieron cucharita dorada en el reto de campo?

Tras varios minutos de competencia, en la que los equipos tuvieron que preparar platillos para 15 comensales con necesidades deportivas específicas, los equipos naranja y rosado lograron destacarse. Cada uno de sus integrantes obtuvo una cucharita dorada, es decir:

Alejandra Ávila, Violeta Bergonzi y Carolina Sabino del equipo naranja; y Pichingo junto a Valentina Taguado del equipo rosado.

Sin embargo, Alejandra Ávila ya contaba con una cucharita dorada, por lo que al sumar esta nueva alcanzó una ventaja con dos en total.

La movida que llevó a estos dos equipos al ganarse el voto de los comensales a tal punto de quedar empatados estuvo en la incorporación de un postre, algo que al equipo azul conformado por Raúl y Michelle no tuvieron en cuenta al momento de elaborar sus platos.

Cinco participantes de MasterChef obtuvieron cuchara en el reto de equipos
MasterChef: cinco participantes lograron obtener cuchara en el reto de equipos. (Foto Canal RCN).

¿Para qué sirven las cucharitas doradas de MasterChef?

Según las reglas de esta dinámica, explicadas por la presentadora Claudia Bahamón, el participante que logre acumular más cucharitas doradas hasta el próximo reto se salvará de ir al reto de eliminación. Los demás deberán enfrentarse a esta prueba junto a Raúl Ocampo, quien, debido a su ausencia en la competencia y al no lograr cucharitas doradas, fue enviado directamente a dicho reto.

De esta manera, un reto más de esta dinámica permitirá que los participantes puedan luchar por una cucharita dorada que sume a las que ya han ganado hasta el momento y así poder asegurar una semana más dentro de la competencia y acercarse a la gran final.

