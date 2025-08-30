Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Antonio de la Rúa asiste a un concierto de Shakira y reaviva rumores de reencuentro

Antonio de la Rúa asistió a un concierto de Shakira, generando gran revuelo y reavivando rumores sobre un posible reencuentro entre ambos.

Tatiana Munevar Villamil Por: Tatiana Munevar Villamil
Shakira, reconocida en todo el mundo por su talento, carisma y belleza, volvió a sorprender a su público al incluir en su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour una canción que no interpretaba desde hace casi dos décadas. El gesto no solo emocionó a sus seguidores, sino que también reavivó las especulaciones sobre un posible acercamiento con Antonio de la Rúa, quien fue parte fundamental de su vida personal y profesional.

¿Por qué Shakira volvió a cantar ‘Día de Enero’?

En uno de sus conciertos más recientes, la artista barranquillera interpretó “Día de Enero”, un tema que escribió en 2005 inspirada en su relación con Antonio. La canción describe con ternura el día en que se conocieron y refleja la conexión profunda que compartieron durante diez años. La última vez que la cantó en vivo fue hace 18 años, lo que hizo que este momento se sintiera como un guiño cargado de nostalgia.

¿Qué papel tuvo Antonio de la Rúa en la carrera de Shakira?

Antonio no solo fue su pareja, sino también un apoyo clave en el inicio de su proyección internacional. Desde el año 2000, estuvo a su lado como consejero y estratega, acompañándola en el lanzamiento de discos que marcaron su historia, como Laundry Service y Fijación Oral Vol. 1. Aunque su relación terminó en 2010, el impacto que tuvo en la vida de la cantante sigue siendo recordado por sus fans.

Los rumores de una reconciliación comenzaron cuando se filtraron imágenes de ambos en el estadio Petco Park, en San Diego, junto a los hijos de Shakira, Milan y Sasha. Poco después, un video viral los mostró cenando en Estados Unidos, compartiendo momentos familiares en un ambiente cercano y cordial. Para muchos, estos gestos son señales de que algo especial podría estar ocurriendo entre ellos.

¿Qué ocurrió en el concierto de Shakira en Ciudad de México?

Uno de los episodios más comentados fue cuando Antonio asistió al show junto a su hija Zulú. Mientras Shakira interpretaba “Día de Enero”, la niña cantó emocionada, y él observó con una mezcla de alegría y reflexión. Esta escena, difundida en redes sociales, avivó aún más la conversación sobre un posible nuevo capítulo en su historia.

Por ahora, ni Shakira ni Antonio han hecho declaraciones al respecto. Lo cierto es que cada vez que la colombiana pisa un escenario, no solo reafirma su indiscutible talento y su inigualable belleza, sino que también logra que el mundo entero hable de ella.

