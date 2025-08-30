Karol G deslumbrará a Brasil en un histórico show de medio tiempo de la NFL

La música latina está a punto de vivir un momento histórico y tú serás testigo. Karol G, la artista paisa que ha conquistado escenarios en todo el mundo, llegó a Brasil para prepararse para uno de los espectáculos más esperados de su carrera: el show de medio tiempo de la NFL. Su presencia en tierras cariocas fue una grata sorpresa para sus fans, quienes inundaron las redes con mensajes de apoyo y admiración.

¿Cuándo brillará Karol G en la La National Football League?

La fecha está marcada en el calendario: el 5 de septiembre, la ganadora del Grammy 2024 será la gran protagonista del espectáculo central durante un importante partido de la liga de fútbol americano. Será un show que quedará grabado en la memoria de millones de personas, no solo por su despliegue artístico, sino porque marcará la primera transmisión en vivo de la NFL a través de YouTube.

¿Por qué este momento es tan especial para Karol G?

En sus propias palabras, la intérprete de “Provenza” expresó que se siente “muy emocionada de formar parte de la primera transmisión en vivo de la NFL en YouTube” y que considera este logro como “un verdadero honor” en su carrera. Karol G ha seguido por años los espectáculos de medio tiempo y ahora le toca a ella llevar su energía, voz y estilo inconfundible a un escenario de impacto mundial.

¿Dónde se podrá disfrutar el show de Karol G?

Si quieres verla en acción, no necesitarás más que conectarte a YouTube. La transmisión, completamente gratuita, comenzará con un programa previo al encuentro a las 7:00 p.m., una hora antes del saque inicial. Esta propuesta busca unir tres mundos: deporte, música y entretenimiento digital, en una experiencia que promete ser única.

Karol G brillará en el show de medio tiempo de la NFL en Brasil

Karol G, un orgullo colombiano que rompe fronteras

Con más de 30 mil millones de visualizaciones en su canal de YouTube y un lugar asegurado en el exclusivo ‘Billion-View Club’, Karol G se ha convertido en una figura imparable de la música urbana. Su talento, carisma y belleza la han llevado a conquistar audiencias en todos los continentes, representando con orgullo a Colombia.

Ahora, su voz resonará en uno de los eventos deportivos más seguidos del planeta, reafirmando que su éxito no es casualidad, sino el resultado de trabajo, pasión y una conexión genuina con su público.