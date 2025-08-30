Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Oswaldito, integrante de 'Los Montañeros', fue hospitalizado y preocupa a fans

Oswaldito, integrante de ‘Los Montañeros’, fue hospitalizado, generando preocupación entre sus seguidores que esperan novedades sobre su estado de salud.

Tatiana Munevar Villamil Por: Tatiana Munevar Villamil
Oswaldito, integrante de ‘Los Montañeros’, fue hospitalizado
Oswaldito, integrante de ‘Los Montañeros’, fue hospitalizado

Los seguidores de ‘Los Montañeros’ se alarmaron recientemente tras conocer que Oswaldito, uno de los miembros más queridos de esta familia creadora de contenido, fue hospitalizado de urgencia. La noticia llegó a través de una publicación compartida en redes en la que explicaron que el influencer sufrió un fuerte dolor abdominal acompañado de fiebre y malestar general, lo que llevó a su familia a llevarlo al centro médico pese a su negativa inicial.

¿Cómo reaccionó la familia de Los Montañeros ante la urgencia?

La esposa de Oswaldito no tardó en mostrar su preocupación, aunque con un toque firme: “Terco y caprichoso, lo trajimos a la fuerza. Si él tiene que amanecer aquí, pues amanece… pero a la casa no me lo llevo. Tiene que obedecer, hijo. Si por él fuera, se quedaba en la casa y se dejaba m0rir”, expresó mientras explicaba la situación a sus seguidores. Su determinación refleja el cuidado y amor que hay detrás de cada acción de esta popular familia colombiana.

¿Qué reveló Oswaldito sobre su condición mientras estaba hospitalizado?

A pesar del malestar, Oswaldito no perdió la oportunidad de dirigirse a su audiencia. Frente a la cámara, describió sus síntomas con sinceridad y un toque de humor: “Un dolor en la boca del estómago. Débil estoy, tengo escalofríos… pero que no me vayan a dejar porque eso no me gusta”. Sus palabras mostraron la vulnerabilidad de un creador que, además de entretener, comparte con transparencia los momentos difíciles de su vida.

¿Qué diagnóstico manejan los médicos de Los Montañeros?

Inicialmente, los especialistas sospecharon de cálculos renales, pero tras los primeros exámenes esta hipótesis fue descartada. También se evaluó la posibilidad de una úlcera gástrica, mientras continúan los análisis para determinar el origen exacto de la infección. La familia mantuvo informados a sus seguidores sobre cada paso: “Le hicieron examen de sangre, parece que no son cálculos. No se sabe de dónde viene la infección”, explicaron en la publicación.

¿Cómo sigue la salud de Oswaldito y qué significa para Los Montañeros?

Por ahora, Oswaldito permanece hospitalizado para recibir tratamiento y controlar la fiebre. Aunque ha mostrado mejoras, su recuperación requiere observación constante para evitar cualquier complicación. La familia, conocida por su humor y cercanía con los seguidores, ha logrado convertir este episodio en un recordatorio del cuidado y apoyo mutuo que caracteriza a Los Montañeros, dejando claro que, más allá del entretenimiento, la unión familiar siempre está presente.

