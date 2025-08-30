Silvestre Dangond rinde emotivo homenaje a Miguel Uribe Turbay en concierto: “Gracias” | VIDEO

El 29 de agosto, Bogotá fue testigo de un momento que combinó música y emotividad durante la primera fecha de ‘EL ÚLTIMO BAILE’, el esperado espectáculo de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella. A pesar de la lluvia, los asistentes vivieron cuatro horas de un show que superó expectativas, con un despliegue escénico al estilo de Las Vegas, donde la tecnología y la música vallenata se fusionaron para generar una experiencia inolvidable. En medio de esta puesta en escena, el artista dedicó un sentido homenaje a Miguel Uribe Turbay, dejando claro el vínculo con el fallecido senador.

¿Qué mensaje transmitió Silvestre Dangond sobre Miguel Uribe Turbay al público?

Durante la presentación, las pantallas gigantes del estadio El Campín proyectaron la imagen de Miguel Uribe Turbay junto con sus fechas de nacimiento y fallecimiento. Con voz firme y emocionada, Dangond expresó: “Sé que te duele Bogotá... y si te duele a ti, nos duele a todos”, antes de interpretar su canción “Gracias”.

Silvestre Dangond emocionó a Bogotá al rendir un sentido homenaje a Miguel Uribe Turbay

Este instante se convirtió en un altar colectivo donde el público, entre aplausos y lágrimas, celebró la memoria del político colombiano, mostrando cómo la música puede ser un vehículo de consuelo y unión en momentos difíciles.

¿De qué manera las redes sociales reflejaron el homenaje de Silvestre Dangond a Miguel Uribe Turbay?

María Carolina Hoyos, hermana del senador, compartió en sus redes sociales varias fotografías del emotivo tributo. En una de ellas se puede ver la sonrisa de Miguel iluminando el escenario, acompañada del mensaje: “Qué falta haces, Miguel. Te amo, mi Miguel del alma. @silvestredangond, ¡gracias!”. Otro mensaje complementaba la emotiva publicación: “Miguel, esa sonrisa la tengo tatuada en mi corazón”, evidenciando el profundo impacto del gesto tanto en la familia como en los asistentes al concierto.

¿Qué significado tuvo el homenaje de Silvestre Dangond para la familia de Miguel Uribe Turbay?

El gesto del cantante no solo emocionó al público, sino que también fue recibido con gratitud por la familia de Miguel Uribe Turbay. Su recuerdo se transformó en un acto de memoria y unión, mostrando cómo la música puede acompañar el duelo y reforzar los lazos entre quienes compartieron la vida y la trayectoria del político. Silvestre Dangond, con respeto y cariño, logró que un concierto se convirtiera en un espacio de homenaje y reflexión.

¿Cómo se combinó la música y la memoria de Miguel Uribe Turbay en ‘EL ÚLTIMO BAILE’?

Además del tributo, el concierto permitió a los asistentes disfrutar de un recorrido por la carrera de Silvestre Dangond junto a Juancho de la Espriella, reviviendo clásicos y éxitos recientes. La integración de un homenaje tan sentido en un espectáculo de alto nivel reafirmó el compromiso del artista con su público y su país, y destacó cómo figuras como Miguel Uribe Turbay siguen presentes en la memoria colectiva gracias a la música y la emoción compartida.