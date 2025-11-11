¿Novia de Blessd no quiere casarse?, su respuesta sorprendió

La influenciadora Manuela dejó asombrados a miles de sus fanáticos tras responder si sueña o no con casarse luego de que el cantante Blessd revelara sus anhelos de contraer matrimonio.

¿Blessd quiere casarse?

El artista realizó una transmisión en vivo junto al streamer Westcol donde confesó lo feliz y enamorado que está en su relación con Manuela, tanto así que sueña con casarse.

"Yo estoy muy feliz, yo me quiero casar, yo quiero hacer mis cosas bien. Casi no he hablado de mi vida privada, pero ya que usted me pregunta, estoy muy feliz y quiero hacer las cosas bien”, expresó.

Tras su confesión, los internautas no dudaron en cuestionar a su novia Manuela sobre el mismo tema y ella sorprendió a muchos con su respuesta.

¿Manuela, novia de Blessd, no quiere casarse?

La creadora de contenido realizó un live en una de sus redes sociales y comenzó a interactuar con sus fanáticos a quienes les respondió varias inquietudes.

En medio de su conversación la cuestionaron sobre si se quiere casar y ella señaló que no es un sueño que tanga.

"No, eso nunca ha estado en mis planes la verdad, no es como que mi sueño es casarme, no, me da igual se me caso o no me caso", expresó.

Dicho momento causó revuelo entre varios de sus fanáticos, donde muchos respetaron su decisión, otros señalaron que Blessd estaría más enamorado que ella, mientras que otros no dudaron en criticarla.

Por ahora, los famosos siguen disfrutando de su relación y demostrando que están en su mejor momento, derrochando romanticismo cada que vez pueden en sus redes sociales.

Por el momento, Blessd sigue preparándose para lo que será su presentación en El Estadio Nemesio Camacho El Campín el próximo 22 de noviembre, donde espera cautivar a miles de sus fanáticos con su presentación y sus éxitos musicales, donde muchos están ansiosos por cantar y bailar sus canciones.

Mientras tanto, Manuela sigue entreteniendo a sus millones de seguidores en redes sociales con su belleza y su diverso contenido por el que suele recibir tantos elogios.