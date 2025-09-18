Ángela Aguilar: acusan a sus fans de imitar carteles del Fan Project de Cazzu, ¿qué pasó?

Ángela Aguilar compartió recientemente en sus redes sociales un video recopilatorio de su concierto gratuito en Guadalajara, evento en el que se presentó junto a su padre, Pepe Aguilar, y su hermano, Leonardo.

Artículos relacionados Pepe Aguilar Pepe Aguilar lanza contundente mensaje tras campaña en su contra “Las tradiciones no se cancelan”

¿Fans de Ángela Aguilar copiaron el Fan Project de Cazzu?

La cantante de regional mexicano agradeció el apoyo de los asistentes y destacó la energía que se vivió durante la celebración de las fiestas patrias.

Sin embargo, lo que parecía ser un momento de celebración se convirtió en tema de conversación en redes sociales.

Señalan a Ángela Aguilar de imitar proyecto de Cazzu. (Foto: AFP)

Usuarios comenzaron a señalar que algunos carteles mostrados por el club de fans de Ángela tenían similitudes con el Fan Project que semanas antes los seguidores de Cazzu organizaron en Argentina durante sus presentaciones en el Movistar Arena.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria sorprendió con mensaje sobre demanda de alimentos tras escándalo amoroso

Las críticas surgieron cuando circularon imágenes de los letreros sostenidos por los admiradores de Ángela en Guadalajara, que decían:

“Que nunca apaguen tu voz”. En comparación, los de los seguidores de Cazzu en Buenos Aires incluían la frase: “Juramos por vos respeto y lealtad”.

La discusión se intensificó con comentarios que acusaban a los fans de imitar la iniciativa de la rapera argentina.

Algunos usuarios expresaron: “Si AA copia todo, es obvio que sus fans harán lo mismo” o “Nomás seis letreros a diferencia de 15 mil”.

Artículos relacionados Talento nacional Famoso actor preocupa al revelar que padece de cáncer: ¿de quién se trata?

Otros, en cambio, defendieron al grupo de admiradores, asegurando que no había punto de comparación con el proyecto masivo que vivió Cazzu en su gira.

¿Qué respondió Ángela Aguilar a las acusaciones?

Hasta ahora, la intérprete no se ha pronunciado sobre las críticas. Lo único que compartió tras la controversia fue un video junto a Leonardo Aguilar agradeciendo al público de Guadalajara por la entrega y el entusiasmo mostrado en el concierto.

Ángela Aguilar, en el ojo del huracán por supuesta copia a Cazzu. (Foto: AFP)

Esta polémica se le suma otra previo al concierto en Guadalajara, donde una campaña contra la familia Aguilar buscaba cancelar el show gratuito y ya reunía más de 213 mil firmas, pero la música terminó imponiéndose.

Minutos antes, Pepe Aguilar sentenció: “Las tradiciones no se cancelan. La raíz no se discute”. Luego, frente al público, afirmó que la mejor respuesta al ruido externo es cantar más fuerte.