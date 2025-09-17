Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Esta sería la razón por la que Christian Nodal no asistió al cumpleaños de su hija

El pasado 15 de septiembre, se llevó a cabo la celebración del cumpleaños número 2 de Inti, la hija del cantante Christian Nodal.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Christian Nodal posa en la sala de prensa con los premios a "Mejor Álbum Ranchero/Mariachi" y "Mejor Canción Regional Mexicana".
Esta sería la razón por la que Christian Nodal no asistió al cumpleaños de su hija. Foto | Bridget BENNETT.

El pasado domingo, Inti, la bebé que nació como fruto de la relación entre Cazzuy Christian Nodal, fue la protagonista de una enternecedora celebración por motivo de su cumpleaños número dos.

¿Por qué Christian Nodal no asistió al cumpleaños de su hija Inti?

El emotivo festejo organizado por su mamá estuvo inspirado en un jardín en donde las ranitas, el animal favorito de la pequeña, se llevaron toda la atención, pues en las imágenes que empezaron a circular en redes se puede apreciar con detalle cómo fue el festejo.

Además de la decoración, hubo un detalle que también llamó la atención y es que la cantante argentina y la cumpleañera lucieron exactamente igual, situación que provocó ternura entre los internautas.

Pese a la emotiva celebración, la ausencia de Nodal fue un tema que no pasó a un segundo plano, pues muchos empezaron a preguntarse la razón por la que el mexicano no estuvo presente en esta fecha especial.

Cazzu y Christian Nodal asisten a la Gala Persona del Año 2022 de La Academia Latina de la Grabación en honor a Marco Antonio Solís
Equipo de Christian Nodal defendió al cantante. Foto | Frazer Harrison.

¿Cuál fue la razón por la que Christian Nodal no asistió al cumpleaños de su hija?

Frente a las especulaciones que generó el tema, el mismo equipo de trabajo del intérprete, se pronunció al respecto para poner fin a los comentarios que se hicieron en redes sociales.

De acuerdo con lo manifestado, el motivo que le impidió ser partícipe de la celebración fue justamente compromisos laborales que tenían programados y que precisamente coincidieron con la fecha del cumpleaños de Inti.

Christian Nodal y Cazzu asisten a la 23.ª Entrega Anual del Latin GRAMMY en el Michelob ULTRA Arena el 1 de noviembre.
Se reveló la razón por la que Christian Nodal no asistió al cumpleaños de su hija. Foto | Frazer Harrison.

¿Qué eventos tenía programados Nodal que le impidieron ir al cumpleaños de su hija?

Cabe señalar que, el reconocido artista tenía en su agenda una presentación en Morelia, Michoacán, en la noche del pasado 15 de septiembre en el marco de las celebraciones patrias en el país Azteca.

Pese a los comentarios en los que cuestionaron su rol como papá, personas allegadas a Christian, aseguraron que su relación con la pequeña es muy cercana, aunque prefiere mantener su vínculo alejado del ojo público.

Hasta el momento, ni la argentina ni el mexicano se han pronunciado directamente sobre este hecho, no obstante, el tema sigue siendo objeto de debate entre los internautas.

