Rebeca Castillo, Miss Amazonas, apareció sin filtros y respondió a críticas tras cambios en su cara
Rebeca Castillo se grabó frente a la pantalla de su celular después de hacerse trasformaciones en su rostro.
Después de que Rebeca Castillo renunció a Miss Universe Colombia, el reality, la joven que representaba a Miss Amazonas, aprovechó el revuelo mediático para darse a conocer a través de las plataformas digitales.
¿Qué ha pasado con Rebeca Castillo, Miss Amazonas?
Miss Amazonas se puso la tarea de crear sus propias redes sociales y empezar a compartir su vida. Precisamente, uno de los contenidos tiene que ver con recientes cambios físicos que se mandó a hacer en su rostro.
Aparte de que se mandó a poner un diseño de sonrisa, Castillo se sometió a transformaciones estéticas. Sin embargo, eso generó una ola de críticas.
En su participación de Miss Universe Colombia, el reality, la joven había dicho que se iba a formar y cambiar para volver a presentarse en próximos años.
Por ende, comenzó a hacer realidad sus palabras y no se dejó de quienes la critican, ya que en una historia de Instagram respondió a quienes tacharon sus transformaciones físicas.
¿Cómo respondió Rebeca Castillo, Miss Amazonas, a quienes critican sus cambios físicos?
Rebeca Castillo aclaró que no se ha mandado a modificar la nariz, sino que lo que se hizo fue perfil y mejora en sus orejas; todo enfocado a que en unos años pueda ser reina de belleza.
Asimismo, agradeció y demostró que no se deja llevar por los malos comentarios en las redes sociales.
"He visto que desde que yo me hice estos pequeños retoques ha habido mucha controversia por esto, pero, pues, quiero decir que el cambio no es muy extremo. Solo me arreglé las ojeras, para marcar los pómulos, nada del otro mundo", fue lo primero que dijo Rebeca Castillo.
A renglón seguido, la exparticipante de Miss Universe Colombia, el reality, aclaró que muchas cosas en su físico fueron por situaciones que ha pasado en su vida.
Además, reveló que sufre de rinitis y su tabique de la nariz está desviado.
"Este cambio lo hago porque deseo ser Miss Universe 2029 y quiero seguir en este proceso como lo dije cuando finalicé el reality. Sigo siendo la misma y sigo siendo mi esencia. Gracias", finiquitó.