La Liendra anunció que le apostará a Karina en el ring: ¿de cuánto es la apuesta?

La Liendra dejó claro su apoyo a Karina García, a quien considera una contrincante fuerte en el enfrentamiento que se realizará el próximo mes.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Karina García y la Liendra durante su participación en La casa de los famosos Colombia 2025 .
La Liendra sorprendió tras oficializar su apoyo a Karina. Foto | Canal RCN.

El enfrentamiento de Karina Garcíacontra la influenciadora Karely Ruiz, continúa generando expectativa entre los seguidores de la antioqueña, pues muchos desde ya se encuentran enviándole todo su apoyo para lo que será este magno evento que tendrá lugar el próximo mes.

¿Qué dijo La Liendra sobre el enfrentamiento de Karina García y Karely Ruiz?

A raíz del interés que ha provocado este tema, La Liendra, uno de los influenciadores más reconocidos del país, expresó su apoyo a Karina, dejando ver que, considera a la paisa como la contrincante más fuerte de esta p3lea.

De acuerdo con las palabras del creador de contenido, es un hecho que le va a apostar en esta oportunidad a su excompañera en La casa de los famosos Colombia 2025.

Y aunque no reveló cuánto dinero está dispuesto a apostarle, sí dejó claro que espera saber en qué valores se estarán moviendo las apuestas para poder definir el precio de la suya.

¿Cuánto dinero va a apostar La Liendra al enfrentamiento de Karina García y Karely Ruiz?

Además de dejar expuestas sus intenciones de apoyar a García, La Liendra no perdió la oportunidad para decirle a la competidora que el boxeo es un deporte que exige mucho esfuerzo físico, por lo que espera que la esté dando toda en cada uno de sus entrenamientos.

Karina García y la Liendra durante su participación en La casa de los famosos Colombia 2025 .
Karina García recibió el apoyo de La Liendra. Foto | Canal RCN.

En medio de la grabación que rápidamente empezó a circular en redes sociales, el creador digital y exparticipante del reality de convivencia, dijo en tono de broma que, si Karely está viendo el video lo mejor es que no lo haga.

Karina García y la Liendra durante su participación en La casa de los famosos Colombia 2025 .
La Liendra anunció que le apostará a Karina García. Foto | Canal RCN.

¿Cuándo será el enfrentamiento de Karina García y Karely Ruiz?

Cabe mencionar que, la pele4 entre Karely Ruiz y Karina García se llevará a cabo el próximo sábado 18 de octubre de 2025 en el evento Stream Fighters 4, que se llevará a cabo en el Coliseo Medplus de Bogotá, Colombia.

En el encuentro que es organizado por Westcol, también se enfrentarán Andrea Valdiricontra Yina Calderón,confrontación que tiene a más de uno con altas expectativas desde ya, pues además de enfrentarse en el ring, ambas han protagonizado varias disputas en redes sociales.

