El certero llamado de atención de Karen Sevillano por La casa de los famosos Colombia 2025

Los meses avanzan y la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia no deja de ser el tema de conversación en redes sociales.

¿Por qué La casa de los famosos Colombia 2025 sigue siendo popular?

El reality de convivencia del Canal RCN fue tendencia digital y se mantiene activo, ya que sus exparticipantes ganaron más visibilidad y, además, son muy polémicos.

Algunas de las rivalidades trascendieron a la realidad. Por ejemplo, Melissa Gate en contra de Karina García, sin dejar a un lado a la influencer Yina Calderón, quien ha hablado del reality en México y otros lugares.

Lo más nuevo ocurrió con una aparición de Yaya Muñoz, quien le lanzó una indirecta a La Toxi costeña.

La casa de los famosos Colombia 2025 | Foto del Canal RCN.

En pocas palabras, el rifirrafe entre los famosos es latente y eso que se aproxima la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

¿Cuál fue el llamado de atención de Karen Sevillano a exparticipantes de La casa de los famosos Colombia?

En vista del revuelo que sigue causando la segunda temporada del formato de convivencia, la influenciadora Karen Sevillano, quien ganó la primera temporada, apareció hablando y haciendo un llamado para soltar el reality, puesto que ya se acabó, pero pareciera como si continuara.

"La gente de La casa de los famosos segunda temporada están pel3ando. ¡Ya basta, ya no aguanto más! ¿Cómo así?, Dios mío, muchachas, por allá dizque hay demanda de por medio, que la 'chuchenta', que la casposa, ustedes tienen que aprender a soltar ese reality porque la tercera temporada ya se viene", comentó Karen Sevillano.

A renglón seguido, la creadora de contenido caleña indicó que los exparticipantes ya están "muy viejos" para que se presten a seguir comportándose de la manera como lo están haciendo, especialmente algunas mujeres que estuvieron en la producción 24/7.

¿Karen Sevillano estará en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

Cabe recordar que Karen Sevillano, aparte de ser la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, se convirtió en la presentadora del After de la segunda temporada.

Karen Sevillano presentando el After de La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

Sin embargo, todavía no se sabe si la influencer vallecaucana seguirá presentado en After o, por el contrario, habrá nuevos rostros en el formato.