Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

El certero llamado de atención de Karen Sevillano por La casa de los famosos Colombia 2025

Karen Sevillano dio su directa opinión sobre exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 2025. "¡Ya basta!", dijo.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Karen Sevillano
El certero llamado de atención de Karen Sevillano por La casa de los famosos Colombia 2025 | Foto del Canal RCN.

Los meses avanzan y la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia no deja de ser el tema de conversación en redes sociales.

Artículos relacionados

¿Por qué La casa de los famosos Colombia 2025 sigue siendo popular?

El reality de convivencia del Canal RCN fue tendencia digital y se mantiene activo, ya que sus exparticipantes ganaron más visibilidad y, además, son muy polémicos.

Algunas de las rivalidades trascendieron a la realidad. Por ejemplo, Melissa Gate en contra de Karina García, sin dejar a un lado a la influencer Yina Calderón, quien ha hablado del reality en México y otros lugares.

Lo más nuevo ocurrió con una aparición de Yaya Muñoz, quien le lanzó una indirecta a La Toxi costeña.

La casa de los famosos Colombia 2025
La casa de los famosos Colombia 2025 | Foto del Canal RCN.

En pocas palabras, el rifirrafe entre los famosos es latente y eso que se aproxima la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el llamado de atención de Karen Sevillano a exparticipantes de La casa de los famosos Colombia?

En vista del revuelo que sigue causando la segunda temporada del formato de convivencia, la influenciadora Karen Sevillano, quien ganó la primera temporada, apareció hablando y haciendo un llamado para soltar el reality, puesto que ya se acabó, pero pareciera como si continuara.

"La gente de La casa de los famosos segunda temporada están pel3ando. ¡Ya basta, ya no aguanto más! ¿Cómo así?, Dios mío, muchachas, por allá dizque hay demanda de por medio, que la 'chuchenta', que la casposa, ustedes tienen que aprender a soltar ese reality porque la tercera temporada ya se viene", comentó Karen Sevillano.

A renglón seguido, la creadora de contenido caleña indicó que los exparticipantes ya están "muy viejos" para que se presten a seguir comportándose de la manera como lo están haciendo, especialmente algunas mujeres que estuvieron en la producción 24/7.

 

¿Karen Sevillano estará en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

Cabe recordar que Karen Sevillano, aparte de ser la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, se convirtió en la presentadora del After de la segunda temporada.

Karen Sevillano
Karen Sevillano presentando el After de La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

Sin embargo, todavía no se sabe si la influencer vallecaucana seguirá presentado en After o, por el contrario, habrá nuevos rostros en el formato.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Isabella Ladera compartió publicación tras demanda a Beéle Talento internacional

Tras demanda a Beéle, Isabella Ladera sorprendió con curiosa publicación

Isabella Ladera rompió el silencio tras hacerse oficial su demanda a su expareja Beéle y sorprendió a muchos: "Estoy yo".

La Jesuu durante su participación en La casa de los famosos Colombia 2025. La Jesuu

La Jesuu sufrió aparatoso accidente de tránsito: así quedó su vehículo

A través de su cuenta de Instagram, La Jesuu reveló la razón que la llevó a perder el control de su carro.

Andrea Valdiri

La hija de Andrea Valdiri pagó un costoso regalo de amor y amistad y generó polémica ¿De qué se trata?

La hija de Andrea Valdiri sorprendió al pagar un regalo de 300 mil pesos y abrió un debate sobre responsabilidad y valor del dinero.

Lo más superlike

Cardiólogo Salud

Cardiólogo revela los 3 alimentos que consume todos los días porque cuidan el corazón

Cuidar el corazón es determinante para la vida. Estos tres alimentos son esenciales para un médico especialista.

Bad Bunny recibe una demanda por seis millones de dólares Bad Bunny

Bad Bunny es demandando por anciano de 84 años que le prestó su "casita", ¿cuánto pide y por qué?

Belinda Peregrin posa a su llegada antes de la Gala BoF 500 en el Hotel Shangri-La de París. Belinda

Belinda encendió las alarmas tras compartir preocupante foto: ¿qué le pasó?

Los Jonas Brothers estarán en 'Camp Rock 3', pero sin Demi Lovato Viral

Camp Rock 3: Disney anuncia el regreso de la película con los Jonas Brothers, pero sin Demi Lovato

De la polémica al trend: nace la protesta de ‘Los Brayans’ contra Petro Viral

Influencer realizó protesta de ‘Los Brayans’ tras palabras del presiente de Colombia