Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Mariana Morales, Miss Bogotá, reveló que estuvo al borde de la muerte años atrás

Mariana Morales, Miss Bogotá, rompió el silencio sobre su procedimiento de reasignación.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Mariana Morales
Mariana Morales, Miss Bogotá, reveló que estuvo al borde de la muerte años atrás | Foto del Canal RCN.

Los días se hacen menos para la final de Miss Universe Colombia, el reality, la cual será el próximo domingo 28 de septiembre.

Entretanto, las participantes han aprovechado la visibilidad para dar a conocer sus historias de vida, una de ella es Mariana Morales, quien representa a Bogotá.

Artículos relacionados

¿Por qué Mariana Morales hace hito en Miss Universe Colombia, el reality?

Varias de las participantes de Miss Universe Colombia, el reality, han estado en diferentes medios, no solo hablando de su experiencia en la producción del Canal RCN, sino que a la vez de su vida. Tal es el caso de Miss Bogotá, pues su historia está marcada por uno de los cambios más importantes: la reasignación.

Mariana Morales hace hito en Miss Universe Colombia, el reality, ya que se convirtió en la primera mujer trans en ser parte de esta competencia.

Mariana Morales
Mariana Morales se convirtió en la primera mujer trans en Miss Universe Colombia, el reality | Foto del Canal RCN.

Enfrentando las críticas, la modelo dijo que siempre se ha sentido como una mujer y el apoyo de su mamá y papá ha sido fundamental.

No obstante, para sentirse como ella misma, a los 18 años se sometió al cambio físico de la reasignación.

Artículos relacionados

¿Por qué Mariana Morales, Miss Bogotá, estuvo al borde de la muerte?

En medio de sus recuerdos, Mariana confesó en la radio 'Tropicana' que estuvo al borde de la muerte.

"Difícil, casi muero... Cuando tú pasas por un proceso de reasignación te están amput4ndo una parte, que en mi caso no me pertenecía, eso lleva a traumas internos, tanto físicos como psicológicos, en los que tienes que pasar por un proceso... Hacen una inversión para hacerte una neov4gina, que es un proceso bastante difícil", confesó Morales.

Miss Bogotá añadió que en la reasignación prácticamente tuvo que mantener una herida, lo cual su familia hizo parte esencial para sentirse bien.

Mariana Morales
Mariana Morales es Miss Bogotá | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

"Cuando yo recurro a esta c1rugía era el doctor, mi mamá y yo. (Nos preguntan) Ustedes son conscientes de lo que va a pasar ahora, es consiente de que se puede morir en el proceso, puede haber una complicación. Ver a mi mamá donando sangre por si iba a necesitar otro banco de sangre es muy fuerte... Si a mí me hubieran dado la posibilidad de escoger, jamás en la vida hubiese escogido esto", concluyó Mariana Morales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Dani Duke y la Liendra Dani Duke

Dani Duke aclaró crítica sobre su video filtrado con la Liendra

Dani Duke dio más detalles tras ser interrogada sobre el video que se filtró de ella con la Liendra.

¿Qué dijo la hermana de B-King sobre la extraña desaparición en México? Talento nacional

Hermana de B-King se pronuncia sobre su desaparición en México: reveló nuevos detalles

Hermana de B-King rompió el silencio sobre su desaparición en México y reveló nuevos detalles de esta lamentable situación.

Jorge Rausch en MasterChef Celebrity 2025. Jorge Rausch

Jorge Rausch presumió a su nueva novia con impactante sesión fotográfica

Jorge Rausch, jurado de MasterChef Celebrity, se mostró bastante enamorado junto a Alejandra Rosales, su nueva pareja.

Lo más superlike

Karol G emociona al cantar en el Pueblito Paisa en medio de grabación Karol G

Karol G en el Pueblito Paisa: fans vivieron un show inesperado en medio del rodaje de “Tu Perfume”

Karol G sorprendió en Medellín con un concierto inesperado en el Pueblito Paisa durante el rodaje de “Tu Perfume”.

La hija de Chespirito comparte imágenes inéditas de su familia Roberto Gómez Bolaños

Así lucía Graciela, la primera esposa de Chespirito, cuando aún estaban casados ¡Imágenes inéditas!

Elizabeth Loaiza confesó que padeció Tinnitus Salud

Elizabeth Loaiza confesó que padeció Tinnitus: ¿en qué consiste esta enfermedad?

Violeta Bergonzi y Michelle Rouillard vivieron uno de los momentos más tensos en la competencia. MasterChef Celebrity Colombia

Violeta y Michelle ganan el reto con una misteriosa ventaja en MasterChef Celebrity

María Antonieta de las NIeves reaparece tras problemas de salud María Antonieta de las Nieves

María Antonieta de las Nieves reaparece tras problemas de salud: “Viva México”