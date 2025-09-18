Mariana Morales, Miss Bogotá, reveló que estuvo al borde de la muerte años atrás

Los días se hacen menos para la final de Miss Universe Colombia, el reality, la cual será el próximo domingo 28 de septiembre.

Entretanto, las participantes han aprovechado la visibilidad para dar a conocer sus historias de vida, una de ella es Mariana Morales, quien representa a Bogotá.

¿Por qué Mariana Morales hace hito en Miss Universe Colombia, el reality?

Varias de las participantes de Miss Universe Colombia, el reality, han estado en diferentes medios, no solo hablando de su experiencia en la producción del Canal RCN, sino que a la vez de su vida. Tal es el caso de Miss Bogotá, pues su historia está marcada por uno de los cambios más importantes: la reasignación.

Mariana Morales hace hito en Miss Universe Colombia, el reality, ya que se convirtió en la primera mujer trans en ser parte de esta competencia.

Mariana Morales se convirtió en la primera mujer trans en Miss Universe Colombia, el reality | Foto del Canal RCN.

Enfrentando las críticas, la modelo dijo que siempre se ha sentido como una mujer y el apoyo de su mamá y papá ha sido fundamental.

No obstante, para sentirse como ella misma, a los 18 años se sometió al cambio físico de la reasignación.

¿Por qué Mariana Morales, Miss Bogotá, estuvo al borde de la muerte?

En medio de sus recuerdos, Mariana confesó en la radio 'Tropicana' que estuvo al borde de la muerte.

"Difícil, casi muero... Cuando tú pasas por un proceso de reasignación te están amput4ndo una parte, que en mi caso no me pertenecía, eso lleva a traumas internos, tanto físicos como psicológicos, en los que tienes que pasar por un proceso... Hacen una inversión para hacerte una neov4gina, que es un proceso bastante difícil", confesó Morales.

Miss Bogotá añadió que en la reasignación prácticamente tuvo que mantener una herida, lo cual su familia hizo parte esencial para sentirse bien.

Mariana Morales es Miss Bogotá | Foto del Canal RCN.

