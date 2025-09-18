Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Melissa Gate es tildada de "desagradecida" tras quejarse del tiquete que le compró su fandom

En las últimas horas, Melissa Gate estuvo en el ojo de huracán tras polémicas declaraciones sobre el obsequio que recibió de sus seguidores.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 2025.
La razón por la que criticaron a Melissa Gate. Foto | Canal RCN.

Melissa Gate, quien con frecuencia es tema conversación en redes sociales, nuevamente causó revuelo, en esta oportunidad por cuenta de sus recientes declaraciones en las que se quejó del vuelo que sus seguidores le compraron para ir a México.

¿Por qué Melissa Gate fue criticada en redes sociales? Esta es la razón

En medio de una transmisión en vivo, la polémica creadora de contenido se refirió al reciente viaje que hizo con destino a México y aunque agradeció la ayuda de su fandom, se mostró inconforme con el tiquete que le compraron ya que, según lo comentó, hizo paradas en toda Latinoamérica.

“Yo creo que yo me hubiera conseguido un tiquete por un poquito más de valor, pero sin menos paradas, entonces al fandom la próxima vez que me quiera ayudar con los tiquetes con mucha vergüenza, con mucha pena, les voy a decir no”, fueron las palabras de la influenciadora antioqueña.

¿Qué dijo Melissa Gate sobre los tiquetes que le compró su fandom?

En medio de su aparición, Melissa insistió varias veces en que, aunque agradece el gesto de sus fans, no vuelve a caer en lo mismo, ya que para ella fue bastante incómodo tener que hacer tantas escalas en diferentes ciudades.


Melissa Gate en el ojo de huracán tras polémicas declaraciones. Foto | Canal RCN.

Así mimo, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, aprovechó la trasmisión para decirles a quienes tengan la intención de apoyarla, que existen otras maneras en las pueden hacerlo.

“El que me quiera colaborar está Kick, TikTok para que se suscriban, para que donen, para que vengan y me apoyen”, señaló.


Melissa Gate se quejó del tiquete que le compró su fandom. Foto | Canal RCN.

¿Por qué Melissa Gate es tildada de desagradecida en redes sociales?

Como era de esperarse, las afirmaciones de la finalista del reality de convivencia del Canal RCN desataron todo tipo de comentarios, pues una gran mayoría se mostró en desacuerdo con su posición.

“Esta mujer no le da vergüenza pedir dinero”, “Es hasta desagradecida”, “Karina te lo regala en VIP”, “Varias paradas son tediosas, te entiendo Melissa”, “¿Dónde está el dinero de los contratos?”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Este gesto fue calificado por muchos como una muestra de desagradecimiento, pues seguramente quienes compraron su tiquete lo hicieron como una muestra de su respaldo.

