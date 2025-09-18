Justin Bieber logra histórico pago millonario en Coachella 2026: así lo consiguió

Justin Bieber recibirá una cifra millonaria por encabezar el Coachella Music Festival 2026, y lo hará sin la ayuda de un representante.

De acuerdo con un informe de Rolling Stone, el cantante canadiense aseguró un pago millonario directamente con Goldenvoice, promotora del evento.

¿Cuánto recibirá Justin Bieber por presentarse en Coachella 2026?

El intérprete de Baby firmó un acuerdo que le garantiza 5 millones de dólares por cada fin de semana del festival, sumando un total de 10 millones.

Esta cifra está en línea con lo que suelen ganar los principales artistas que encabezan el evento en California.

Justin Bieber ganará 10 millones de dólares en su presentación de Coachella. (Foto Bruce Bennett / AFP)

Un informante explicó a Rolling Stone que Bieber logró cerrar el contrato sin la intervención de un agente ni un mánager, lo que convierte el trato en un movimiento “innovador” dentro de la industria.

“Es un momento que marca una nueva era para Justin, donde él mismo toma las riendas de su carrera”, señaló la fuente.

El contrato marca un momento clave en la carrera del artista, pues será su primera presentación en Estados Unidos desde 2022, cuando canceló la gira Justice World Tour.

Una fuente cercana destacó que el acuerdo abre una nueva era para Justin, en la que está al mando de su propio camino artístico y que su show en Coachella será un espectáculo “de una generación para una generación”.

El regreso de Bieber a los escenarios coincide con el lanzamiento de sus proyectos musicales más recientes, Swag I y Swag II, que fueron contabilizados en conjunto como un solo álbum de 44 canciones y debutaron en el puesto número 4 del Billboard 200.

Aunque el manejo del lanzamiento generó confusión sobre si se trataba de una reedición o de un nuevo trabajo, su sello Def Jam aseguró que el mérito es del propio cantante, quien ha tenido libertad creativa absoluta en esta etapa.

¿Por qué Justin Bieber no tiene agente o manager?

Desde 2023, Bieber no cuenta con la representación de Scooter Braun, quien había sido su mánager por más de 15 años. Tras su separación profesional, el cantante enfrentó un litigio económico que concluyó en julio de 2024, cuando pagó más de 8,8 millones de dólares a la empresa Hybe, propiedad de Braun, para resolver la disputa.

Justin Bieber no cuenta con la representación de Scooter Braun desde 2023. (Foto Lisa O'connor / AFP)

Braun se retiró de la industria musical en 2024, pero antes había prestado al artista una suma de dinero en 2022 para cubrir parte de un adelanto de 40 millones de dólares que le otorgó Anschutz Entertainment Group (AEG) para financiar la gira cancelada Justice Tour. Finalmente, Bieber llegó a un acuerdo con su exmánager, comprometiéndose a pagar un total de 26 millones de dólares correspondientes a la deuda con Braun y Hybe, además de 5,5 millones extra por comisiones pendientes.

Lejos de arrepentirse, el canadiense ha asegurado que esta ruptura le permitió recuperar su “libertad creativa”.

Según una fuente citada por Rolling Stone, Bieber llevaba años buscando independizarse de Braun y, con este nuevo escenario, pudo trabajar en su música sin presiones externas.

“No tener que preocuparse por crear el sencillo perfecto le permitió enfocarse en un álbum honesto y vulnerable”, señaló el medio.

¿Quiénes serán los otros artistas principales en Coachella 2026

Además de Justin Bieber, el festival tendrá como cabezas de cartel a Karol G, Sabrina Carpenter y Anyma. El evento se realizará en Indio, California, del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril de 2026.