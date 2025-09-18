Rapero de EE.UU., invitado al FEP 2026, bajo investigación policial por hallar restos en su carro

Un rapero estadounidense está siendo investigado después de que la policía de Los Ángeles encontrara los rest0s de una mujer en el maletero de su vehículo.

¿Quién es el rapero estadounidense que está siendo investigado?

El artista señalado es D4vd, un cantante emergente de pop, R&B y alternativo, que ahora se ve envuelto en una fuerte polémica relacionada con el caso de Celeste Rivas.

El pasado 8 de septiembre, la policía local encontró rest0s hum4nos en descomposición dentro de un Tesla registrado a nombre del intérprete.

El artista D4vd está bajo investigación por el hallazgo de restos en su carro. (Foto Rich Polk / AFP)

El hallazgo ocurrió luego de que vecinos de la zona reportaran un fuerte olor proveniente de un vehículo aparentemente abandonado. Al revisar el carro, los agentes descubrieron una figura envuelta en bolsas plásticas en avanzado estado de descomposición.

Desde entonces, un portavoz de D4vd aseguró que el cantante fue notificado de la situación y que está colaborando con las autoridades.

Tras la investigación inicial, se confirmó que el cad4v3r correspondía a Celeste Rivas, una menor reportada como desaparecida desde 2024. Medios internacionales informaron que aún no se ha determinado la causa de su fallecimiento.

De acuerdo con una exclusiva de TMZ, la víctima y el artista compartían un tatuaje similar. D4vd tiene en su dedo la palabra “Shhh” y las autoridades confirmaron que la adolescente también lo tenía.

Aunque la policía no tiene un sospechoso principal, las investigaciones continúan para esclarecer el caso.

Los oficiales también inspeccionaron una casa en Los Ángeles, cercana al lugar donde se halló el vehículo. Según reportes, esta vivienda era la residencia del cantante. Fotos y videos del interior coinciden con el material compartido por las autoridades. Además, se confirmó que el inmueble estaba arrendado a nombre del mánager del artista.

¿Quién es Celeste Rivas, la niña desaparecida de Estados Unidos?

Celeste Rivas tenía 15 años y fue reportada como desaparecida en Lake Elsinore, al sur de Los Ángeles, en 2024.

Según los reportes y afiches de búsqueda, fue vista por última vez el 5 de abril de 2024, cuando tenía 13 años.

El medio estadounidense TMZ habló con la madre de la víctima que confirmó que su hija se encontraba en una relación con un hombre llamado “David”.

¿Quién es D4vd, el rapero estadounidense que está siendo investigado?

David Anthony Burke, conocido profesionalmente como D4vd, es un cantante, compositor y creador de contenido en TikTok de 20 años con reconocimiento internacional.

En 2021 comenzó a publicar canciones en plataformas digitales, y en 2022 alcanzó la viralidad en TikTok con su tema “Romantic Homicide”.

D4vd se volvió famosos tras ganar viralidad en TikTok con sus canciones. (Foto Arturo Holmes / AFP)

En 2023 lanzó sus primeros EPs y fue telonero de SZA en su gira SOS, actuando en escenarios de Norteamérica y Europa.

Posteriormente, se presentó en Coachella 2025 y está confirmado como invitado para el Festival Estéreo Picnic 2026 en Colombia.

Sin embargo, tras conocerse los hechos, el artista canceló todas sus presentaciones para colaborar con las autoridades de Estados Unidos.