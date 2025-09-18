Yina Calderón y Juliana Velásquez protagonizaron icónico encuentro: así fue el inesperado momento

El mundo del entretenimiento presenció un inesperado encuentro entre la polémica influenciadora Yina Calderón y la reconocida cantante Juliana Velásquez; un momento que nadie vio venir y que dejó a más de uno sorprendido pues durante años ambas fueron comparadas por sus rasgos físicos similares.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria sorprendió con mensaje sobre demanda de alimentos tras escándalo amoroso

¿Cómo fue el icónico encuentro entre Yina Calderón y Juliana Velásquez?

En una reciente publicación realizada por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Yina Calderón sorprendió con un inesperado y muy apetecido audiovisual.

Así fue el inesperado encuentro entre Yina Calderón y Juliana Velásquez. (Foto Canal RCN).

Pues en este quedó registrado el icónico encuentro entre la polémica influenciadora y la actriz y cantante Juliana Calderón, con quienes han sido comparadas la una con la otra durante años por los internautas por su innegable parecido físico.

Artículos relacionados Talento nacional Famoso actor preocupa al revelar que padece de cáncer: ¿de quién se trata?

En el video se puede ver a ambas personalidades del mundo del entretenimiento bailando el éxito musical de Juliana ‘Amor a la colombiana’, mientras que, a su vez, Yina Calderón decidió usar una peluca larga y con un tono similar al cabello de Juliana para lograr un mejor parecido con ella.

Pues recordemos que actualmente Yina Calderón luce un estilo completamente diferente al portar su cabello corto y completamente negro.

Lo cierto es que, sin duda alguna, este podría ser uno de los momentos más icónicos en las redes sociales, pues durante años internautas pidieron a gritos este inesperado reencuentro entre ambas personalidades.

¿Cómo reaccionaron los internautas al encuentro entre Yina Calderón y Juliana Velásquez?

Vale la pena destacar que tanto Yina Calderón como Juliana Velásquez han recibido comentarios públicos sobre su parecido físico, lo que en varias ocasiones generó polémica por sus reacciones. Sin embargo, ambas personalidades parecen haber hecho las paces, y su reciente encuentro es la prueba fehaciente.

El inesperado encuentro de Yina Calderón y Juliana Velásquez quedó registrado en video. (Foto Canal RCN).

Como era de esperarse, los internautas no tardaron en reaccionar con todo tipo de comentarios, muchos sorprendidos por lo inesperado del momento; algunos incluso lo compararon con la trama de la producción del Canal RCN Tres milagros y otros con la icónica película de Disney, Juego de gemelas.