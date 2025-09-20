Piloto de la Fórmula 1 sufrió accidente tras ser impactado por una fruta en plena carrera

Un caso insólito se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas en el mundo del deporte, exactamente en la Fórmula 1, en donde un piloto fue impactado por una fruta.

Video de conductor de la Fórmula 1 que le cayó una fruta en plena carrera

Todo sucedió en el Gran Premio de Azerbaiyán en donde el piloto argentino Franco Colapinto venía teniendo buenos tiempos de clasificación.

El piloto se encontraba haciendo pruebas de pista cuando en medio de una de las vueltas el piloto se vio sorprendido por la caída de una fruta en su vehículo, algo inimaginable.

Precisamente, esto quedó grabado en la cámara que tienen los pilotos en sus vehículos y desde los boxes no podían creer lo sucedido y hasta se lo tomaron con humor tras ver que el conductor no perdió el control.

“Parece que golpeaste algo que cayó de un árbol, alguna fruta”.

El piloto también se lo tomó de buena manera y expresó de manera irónica: “Cosas que uno nunca imagina escuchar en la radio del equipo”.

Franco Colapinto sufrió choque en el Gran Premio de Azerbaiyán

Esta sesión del Gran Premio de Azerbaiyán estuvo marcada por varias interrupciones en el que sacaron la bandera rojo por diferentes imprevistos y choques.

Precisamente, el pilo Franco Colapinto, quien previamente había sufrido el impacto de una fruta en medio de su reconocimiento de pista sufrió un despiste en una curva de una de las vueltas rápidas que le hizo chocar contra uno de los muros.

Calapinto había tenido buenos tiempos que se dañaro con su choque en la Q1 del GP de Azerbaiyán, lo cual lo dejó fuera de la clasificación a la Q2.

¿Quién es Franco Colapinto, piloto que fue impactado por una fruta en la Fórmula 1?

Con apenas 22 años, Franco Alejandro Colapinto, nacido el 27 de mayo de 2003 en Pilar, Buenos Aires, se ha consolidado como uno de los talentos más prometedores del automovilismo mundial. Su pasión por la velocidad comenzó en el karting argentino, donde cosechó títulos nacionales que rápidamente le abrieron las puertas de Europa.

En 2025 dio un paso clave en su carrera al unirse a Alpine, inicialmente como piloto reserva, aunque rápidamente la escudería lo subió al asiento titular en varios Grandes Premios.

Colapinto se afianza como un competidor sólido y estratégico, con el potencial de convertirse en figura estable dentro del selecto grupo de pilotos de Fórmula 1.