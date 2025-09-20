Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Qué participantes quieren los televidentes en La casa de los famosos 3? Esto dicen en redes

Los fans de La casa de los famosos Colombia ya tienen a sus favoritos y no dudan en pedir quiénes quieren ver dentro del reality.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Famosos que piden para La casa de los famosos Colombia
Internautas proponen nombres para La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN y Freepo)

El reality más visto en Latinoamérica empieza a calentar motores para una tercera temporada, La casa de los famosos Colombia, y en redes los televidentes expresaron sus opciones tras anuncio del Jefe del reality.

¿Cuál fue el anuncio que hizo el Jefe de La casa de los famosos Colombia?

El Jefe de La casa de los famosos Colombia se ha convertido en la figura más importante del reality a quien los participantes no conocen, pero sí obedecen y siguen sus normas.

Precisamente, el pasado 19 de septiembre el Jefe de La casa de los famosos Colombia hizo una inesperada publicación en las cuentas oficiales del Canal RCN y del reality en donde anunció que ya tiene varios posibles participantes en su lista.

El Jefe ya tiene a varios en la mira, ¿cuál famoso no puede faltar en esta temporada?

Como era de esperarse este anuncio del Jefe de La casa de los famosos Colombia generó gran revuelo en redes sociales y más porque les pidió a los televidentes que postularan sus favoritos para ver en la nueva temporada.

La casa de los famosos Colombia 2025
¿Quiénes son los participantes de La casa de los famosos Colombia3? (Foto del Canal RCN)

¿Cuáles son los nombres más pedidos por los televidentes para La casa de los famosos Colombia 3?

Los televidentes e internautas respondieron a la petición del jefe de La casa de los famosos Colombia y empezaron a colocar sus nombres favoritos.

Entre los postulados de los internautas y televidentes hay perfiles de todo tipo, actores, cantantes, creadores de contenido, modelos, deportistas, entre otros.

Algunos de los nombres más mencionados por los internautas fueron Valentino Lázaro, Beéle, Alejandra Urrea, Andrea Valdiri, Isabella Ladera, Cara Rodríguez, entre otros.

Asimismo, muchos de los televidentes expresaron su emoción desde ya por una nueva temporada de La casa de los famosos Colombia que de seguro dará bastante de qué hablar.

¿Cuándo se conocerán a los participantes de La casa de los famosos Colombia 3?

Hasta el momento los televidentes han empezado a postular a sus favoritos en los comentarios de esta publicación del Canal RCN.

Sin embargo, por el momento no se conoce a los posibles participantes que el Jefe ya tiene en su lista para la nueva temporada del reality más visto en Colombia y Latinoamérica.

Por eso, te invitamos a estar atento a todas las novedades de La casa de los famosos Colombia en SuperLike y en la App del Canal RCN.

