Rebeca Castillo, Miss Amazonas, rompió en llanto al verse al espejo tras procedimiento estético

Rebeca Castillo, exparticipante de Miss Unvierse Colombia, el reality, mostró cómo reaccionó al ver cómo quedó su rostro tras procedimiento.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Reacción de Rebeca Castillo tras verse luego de procedimiento estético
Miss Amazonas mostró su antes y después tras procedimiento estético. (Foto Canal RCN)

La exparticipante de Miss Universe Colombia, el reality, Rebeca Castillo, se ha apoderado de varios titulares en los últimos días luego de revelar a través de redes sociales que se hizo algunos retoques estéticos.

¿Cómo quedó Rebeca Castillo, Miss Amazonas, tras hacerse retoques estéticos?

Rebeca Castillo les compartió a sus seguidores en las últimas horas un video que realizó junto a la doctora que le hizo los procedimientos estéticos de su antes y después.

El video empieza con la renuncia de Miss Amazonas a la competencia y un comentario de una de las compañeras de Rebeca Castillo en Miss Universe Colombia, el reality que decía: "La forma de ella llamar la atención es generando lástima".

Ante esto, la doctora le expresa a Rebeca que muchas veces cuando algo malo pasaba en la vida, algo bueno venía detrás y ella era la clara muestra de esta teoría.

Miss Amazonas asegura que desde pequeña siempre ha tenido una mentalidad soñadora y que tras su paso por Miss Universe Colombia, el reality aprendió que muchas veces tenía que acabar con sus miedos para poder renacer.

Estamos en un proceso en que el tenemos que acabar o destruir algo para volver a empezar y renacer.

Rebeca Castillo
Miss Amazonas mostró su reaccionó tras verse al espejo luego de hacerse retoques en el rostro. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Rebeca Castillo, Miss Amazonas, tras verse al espejo luego de sus retoques estéticos?

En el video también quedó la reacción de Rebeca Castillo al verse por primera vez al espejo luego de los retoques físicos que se hizo en el rostro.

Precisamente, una de las personas que la acompañaba en el consultorio le expresa que se ve divina, un comentario que hace romper en llanto a la joven modelo.

No me digas eso que me pongo a llorar.

Rebeca Castillo fue sincera al decir que se sentía demasiado feliz con el resultado de sus retoques y hasta aseguró que sentía como si tuviese un filtro del celular.

Me siento como cuando me pongo un filtro.

¿Cuáles fueron los retoques estéticos que se hizo Rebeca Castillo, Miss Amazonas, tras Miss Universe Colombia, el reality?

La representante de Amazonas en Miss Universe Colombia, el reality tras salir del reality del Canal RCN les mostró a sus seguidores que se hizo un diseño de sonrisa.

Con este primer procedimiento en sus dientes, Rebeca Castillo empezó a mostrar un gran cambio en su físico, demostrando mayor confianza en sí misma.

Tras este primer retoque, la joven modelo les compartió a sus seguidores el procedimiento que se hizo en el que le ayudaron a perfilar su rostro y mejorar el aspecto de la piel.

Rebeca Castillo
Miss Amazonas mostró cómo quedó tras procedimientos físicos. | Foto: Canal RCN
