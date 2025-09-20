Hijo de Mateo Carvajal y Melina Ramírez enterneció al debutar como modelo: ¡Aquí las fotos!

La presentadora colombiana Melina Ramírez enterneció las redes al compartir sorprendentes fotografías de su hijo Salvador, fruto de su relación con el deportista Mateo Carvajal.

¿Cómo fueron las tiernas fotos de Salvador, el hijo de Melina Ramírez y Mateo Carvajal?

En la cuenta personal de su Instagram donde cuenta con más de 5 millones de seguidores, Melina Ramírez, publicó un carrusel de fotografías en el que se ve al pequeño Salvador debutando como modelo de una reconocida marca en Colombia.

En las fotografías se ve a Salvador como tenista, posando feliz, e incluso en una aparece con su madre, quien también es modelo.

Por supuesto, no faltaron las imágenes detrás de cámaras que mostraron cómo fue el rodaje, donde se aprecia a Melina enseñándole al niño cómo posar.

En otras tomas, Salvador aparece junto a otros niños, lo que parece ser una jornada divertida en su primera experiencia frente a las cámaras.

La presentadora acompañó la publicación resaltando lo feliz que estaba de ver a su hijo disfrutar frente a las cámaras:

“Paren todo. ¿Están preparados para ver a Salva por primera vez de modelo?”, compartió como mamá orgullosa.

¿Cómo reaccionaron los internautas al ver las fotos del hijo de Melina y Mateo debutando como modelo?

Al mostrar las emotivas fotografías de Salvador, Melina Ramírez recibió cientos de comentarios de sus seguidores, quienes resaltaron la ternura del pequeño y no dudaron en expresar lo encantados que están con él.

Las reacciones de los seguidores no se hicieron esperar. En cuestión de minutos, la publicación de Melina Ramírez se llenó de ‘me gustas’ y mensajes cargados de ternura y admiración hacia Salvador.

Comentarios como “Es demasiado... me derrito de amor mi Meli”, “Todo divinooooooo” y “Salva es igual a Meli ajjajaja, una copia” fueron algunos de los más repetidos.

Otros usuarios resaltaron lo encantador que luce el niño en su primera sesión de fotos con mensajes como “Me derritoooo”, “Tooodas son mis favoritas, príncipe hermoso. Los amo” y “El niño más guapo de Colombia”.

Incluso hubo quienes destacaron el parecido con su madre, escribiendo: “Es tan hermoso, sí, es igualito a mamá, hermosos”.