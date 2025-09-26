Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karol G se convirtió en la primera latina en presentarse en el Crazy Horse en París

Karol G sorprendió al mundo con un show exclusivo en el cabaret Crazy Horse, siendo la primera latina en conquistar ese escenario.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Karol G
Karol G brilló en París y se convirtió en la primera latina en presentarse en el Crazy Horse. Foto AFP/Giorgio Viera

Karol G volvió a sorprender al mundo con un espectáculo único que la llevó al escenario del legendario Crazy Horse, uno de los cabarets más icónicos de París.

La artista colombiana debutó como invitada de honor con un show que desbordó color rojo y energía femenina, además compartió en Instagram fotos oficiales de la presentación, dejando ver un poco de lo que fue el evento en su primera noche.

¿Por qué es tan importante esta presentación para Karol G?

El Crazy Horse ha recibido a grandes estrellas internacionales, sin embargo, nunca una artista latina había tenido la oportunidad de ponerle su sello a este escenario en sus 75 años de historia.

 

Karol G no solo rompió esa barrera, sino que lo hizo llevando la esencia de “Tropicoqueta” al lado de un repertorio tradicional del cabaret. Su presencia marca un antes y un después, no solo para ella, sino para la representación de la música latina en escenarios de talla mundial.

¿Cómo se vivió el evento de Karol G en el cabaret parisino?

Durante casi hora y media, el público vivió una experiencia inolvidable en la que Karol G participó en tres momentos clave, al inicio, en la mitad y al cierre del show, y cada aparición rindió homenaje a la energía de la mujer.

Karol G
Karol G brilló en París y se convirtió en la primera latina en presentarse en el Crazy Horse. (Foto Romain Maurice / AFP)

La presentación solo podía ser vista por 200 espectadores y cada asistente tuvo que entregar su celular antes de ingresar, y la exclusividad del evento generó aún más expectativa, pues las ocho funciones programadas agotaron boletería en menos de 24 horas, con entradas que superaban los 200 euros, aproximadamente $911.000 pesos colombianos.

¿Qué mensaje quiso transmitir “La Bichota” en París?

Para Karol G, este proyecto va más allá de la música, es un tributo a las mujeres, en especial a las latinas, a quienes celebró por su fuerza y su belleza, y reafirmó que sus logros siempre están ligados a la representación de quienes la inspiran, consolidando su imagen como artista y referente del empoderamiento femenino.

Karol G
Luces rojas, energía femenina y boletería agotada: así fue el debut de Karol G en el Crazy Horse de París.(Foto Nelson Almeida / AFP)

Con este paso en su carrera, Karol G reafirma su lugar como una de las artistas más influyentes del mundo.

