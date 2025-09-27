Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ana Karina Soto habló sobre su video filtrado: “no me pidió permiso”

Ana Karina Soto reveló cómo fue víctima de un video privado filtrado y su esposo Alejandro Aguilar le mostró apoyo.

Ana Karina Soto
La presentadora Ana Karina Soto vivió uno de los episodios más dolorosos de su vida personal cuando se filtró un video privado sin su consentimiento.

Soto compartió su historia en el programa de RCN, relatando cómo sucedieron los hechos.

¿Qué dijo Ana Karina Soto sobre su video filtrado?


En el panel del programa Mujeres sin filtro, Ana Karina decidió hablar abiertamente sobre lo sucedido.

La presentadora contó que fue su novio de aquel entonces quien la grabó sin su autorización, en un video de apenas 8 segundos que terminó circulando tiempo después.

“Yo estaba con mi novio, estábamos en la intimidad y él aprovecha un momento en el que yo estaba muy vulnerable y me graba. Yo no sabía, no me pidió permiso, no tuvo mi consentimiento. Él me graba, fueron 8 segundos, pero nunca me enteré, hasta mucho tiempo después, cuando ya había terminado con él y comenzaba otra relación”, explicó la presentadora.

Soto recordó que mantuvo esa relación durante 10 meses y que al descubrir la verdad sintió una gran decepción, pues comprendió que la persona con la que compartió ese tiempo no era realmente quien ella pensaba.

“A la final termina conociendo a las personas [...] cuando termina”, reflexionó.

Además, reveló que nunca emprendió acciones legales, ya que el responsable habría hackeado su correo electrónico y borrado todas las evidencias que podían servirle en un proceso judicial.

Ana Karina Soto habla sobre su video privado
¿Qué dijo el esposo de Ana Karina Soto, Alejandro Aguilar?

El esposo de Ana Karina, Alejandro Aguilar, reaccionó públicamente a través de sus redes sociales, donde expresó su orgullo y admiración hacia la madre de su hija por la valentía de compartir su historia.

“Orgulloso de ser parte de tu vida. Eres una mujer increíble, tanto ahora como en el pasado. No puedo reprocharte nada; ¿cómo reclamarle a una mujer que es abogada, comunicadora, productora, madre, presentadora y de las mejores en su época?”, escribió Aguilar en Instagram.

Ana Karina Soto comparte fuerte experiencia
En su mensaje también se refirió al hombre que vulneró la privacidad de Ana Karina, a quien calificó duramente:

“En cuanto al “sin nombre”, quien le hizo eso a Ana K, no tiene justificación. Es un ser bajo, un gamín. Tal vez no creció con hermanas, o quizás olvidó todo lo que le enseñaron su madre y su bella abuela.”

Aguilar resaltó la decisión de su esposa de contar públicamente su experiencia, ya que puede inspirar a otras mujeres que han pasado por situaciones similares y han guardado silencio por miedo.

Asimismo, pidió que el responsable dé la cara y asuma su responsabilidad por el daño causado y criticó a las mujeres que juzgaron a su esposa en lugar de apoyarla:

“A las mujeres que no comprenden la dimensión de lo sucedido, deberían tener empatía. ¿No es este el momento femenino?”, concluyó.

