Aspirante de La casa de los famosos reveló que su expareja, una modelo famosa, le fue infiel

Juan Diego Becerra, uno de los aspirantes para ingresar como habitantes a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, reveló en una entrevista para el programa matutino Buen día, Colombia, que su expareja le fue infiel.

¿Qué dijo Juan Diego Becerra sobre su rol en La casa de los famosos Colombia?

El creador de contenido estuvo en el programa matutino, en donde respondió las preguntas de los presentadores y reveló varios detalles de su vida personal.

Juan Diego habló que está listo para dar un paso más y tomar una pausa en su carrera si llegara a ingresar a La casa de los famosos Colombia.

“Estoy listo para darle movimiento a la vida, a eso vinimos”, dijo el Becerra.

Asimismo, contó que lo que quisiera demostrar con su contenido es una persona con buenos hábitos: “Debe haber un balance”; sin embargo, indicó que su mayor debilidad sería separarse de su familia.

“Tengo a mi mamá tatuada, la extrañaré. Por eso puede ser un poco complejo”, dejando claro que es lo más importante en su vida.

Sin embargo, expresó que también la decepcionaría un poco por su desorden o que pueda llegar a “ser ‘un doble cara'; eso no le gustaría”, pues en su hogar fue criado con muchos valores.

Aspirante de La casa de los famosos Colombia contó que su expareja le fue infiel. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Juan Diego Becerra sobre la infidelidad de su expareja?

El creador de contenido reveló que está soltero y que, por supuesto, podría llegar a tener una relación dentro del reality de convivencia.

Pero también abrió su corazón y reveló que la relación con la que duró cinco años terminó debido a una infidelidad de parte de la modelo y exreina venezolana, Andrea Rubio.

“Ella es muy bonita y muy talentosa, pero ella me fue infiel y por eso hace tres años termínanos”, dijo Juan Diego Becerra.

El creador de contenido reiteró que esto pasó hace tres años y que no finalizó en buenos términos por la forma en que ella hizo las cosas. ‘Lo respeto, pero no lo comparto; ya la perdoné’, expresó.

Recuerden que el primer grupo podrá recibir votos hasta el domingo 26 a las 4:00 p.m. y esa misma noche, en Noticias RCN, se conocerá al primer participante de La casa de los famosos Colombia.