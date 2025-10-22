Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Aspirante de La casa de los famosos reveló que su expareja, una modelo famosa, le fue infiel

Juan Diego Becerra habló de su vida sentimental y confesó que su relación pasada acabó por una infidelidad.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Aspirante de La casa de los famosos Colombia contó que su expareja le fue infiel
Aspirante de La casa de los famosos Colombia contó que su expareja le fue infiel. (Foto: Canal RCN)

Juan Diego Becerra, uno de los aspirantes para ingresar como habitantes a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, reveló en una entrevista para el programa matutino Buen día, Colombia, que su expareja le fue infiel.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Juan Diego Becerra sobre su rol en La casa de los famosos Colombia?

El creador de contenido estuvo en el programa matutino, en donde respondió las preguntas de los presentadores y reveló varios detalles de su vida personal.

Juan Diego habló que está listo para dar un paso más y tomar una pausa en su carrera si llegara a ingresar a La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

“Estoy listo para darle movimiento a la vida, a eso vinimos”, dijo el Becerra.

Asimismo, contó que lo que quisiera demostrar con su contenido es una persona con buenos hábitos: “Debe haber un balance”; sin embargo, indicó que su mayor debilidad sería separarse de su familia.

“Tengo a mi mamá tatuada, la extrañaré. Por eso puede ser un poco complejo”, dejando claro que es lo más importante en su vida.

Sin embargo, expresó que también la decepcionaría un poco por su desorden o que pueda llegar a “ser ‘un doble cara'; eso no le gustaría”, pues en su hogar fue criado con muchos valores.

Aspirante de La casa de los famosos Colombia contó que su expareja le fue infiel
Aspirante de La casa de los famosos Colombia contó que su expareja le fue infiel. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Juan Diego Becerra sobre la infidelidad de su expareja?

El creador de contenido reveló que está soltero y que, por supuesto, podría llegar a tener una relación dentro del reality de convivencia.

Artículos relacionados

Pero también abrió su corazón y reveló que la relación con la que duró cinco años terminó debido a una infidelidad de parte de la modelo y exreina venezolana, Andrea Rubio.

“Ella es muy bonita y muy talentosa, pero ella me fue infiel y por eso hace tres años termínanos”, dijo Juan Diego Becerra.

El creador de contenido reiteró que esto pasó hace tres años y que no finalizó en buenos términos por la forma en que ella hizo las cosas. ‘Lo respeto, pero no lo comparto; ya la perdoné’, expresó.

Recuerden que el primer grupo podrá recibir votos hasta el domingo 26 a las 4:00 p.m. y esa misma noche, en Noticias RCN, se conocerá al primer participante de La casa de los famosos Colombia.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

El escalofriante presentimiento de la hija de Baby Demoni antes de su fallecimiento Influencers

Hija de Baby Demoni, de solo 7 años, habría presentido la muerte de su madre

La hija de Baby Demoni habría tenido un presentimiento antes de la muerte de su madre, según personas cercanas a la influencer.

Aida Victoria Merlano reveló decisión que quiere sobre su hijo Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano genera controversia al revelar cambio físico que quiere hacerle a su hijo

Aida Victoria Merlano les confesó a sus seguidores el cambio físico que quiere hacerle a su hijo Emiliano y divide opiniones.

Lo que dijo Daniela Duque de la nueva pareja de Andy Rivera dejó a todos en shock Andy Rivera

Expareja de Andy Rivera rompió el silencio y opinó sobre su nueva relación

Durante una ronda de preguntas en redes, Daniela Duque habló sin filtros de su relación con Andy Rivera y la cercanía con su nueva pareja, Xime Mua.

Lo más superlike

Violeta Bergonzi reveló el procedimiento médico que se realizó en el pasado: ¿de cuál se trata? Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi reveló el procedimiento médico que se realizó en el pasado: ¿de cuál se trata?

Violeta Bergonzi de MasterChef confesó qué procedimiento se realizó en el pasado y fans dividen opiniones en redes.

Beéle rompió se pronunció en redes tras reciente colaboración con Shakira y Ed Sheeran Shakira

Beéle se pronunció en redes tras reciente colaboración con Shakira y Ed Sheeran: ¿qué dijo?

¡Llegó la App de RCN Radio! Sintonízate con noticias, música y deportes en vivo Tecnología

¡Llegó la App de RCN Radio! Sintonízate con noticias, música y deportes en vivo

MasterChef Celebrity Colombia

Patricia Grisales entró al Top 9 de MasterChef Celebrity y conmovió con mensaje: “Celebro la vida”

Belinda actúa en el escenario frente al Ayuntamiento de París durante el desfile de L'Oréal Paris. Belinda

Belinda rompió en llanto en pleno concierto, ¿cuál fue la razón?