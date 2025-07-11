El fuerte regaño que sacudió la cocina de Masterchef Celebrity: “Ninguno está al nivel del top 7”

En la noche del 7 de noviembre se vivió un nuevo reto en Masterchef Celebrity Colombia, en el que los huevos Kikes y los productos Diana fueron protagonistas, y los cocineros debían preparar un desayuno de alta cocina.

Artículos relacionados Influencers Muere la 'Barbie humana', la mujer que se hizo 27 procedimientos estéticos para parecerse a la muñeca

¿Qué pasó en el reto de Masterchef Celebrity Colombia?

Alejandra usó su ventaja estratégicamente, luego de haber ganado la primera cucharita en el reto anterior, en la que debía escoger a dos cocineros que no tendrían los 60 minutos como los demás, sino menos.

En una dinámica con un dado, Michelle y Valentina se jugaron los minutos que les restaban: a Taguado se le descontaron 15 minutos y a Michelle, 5 minutos.

Y aunque no hubo mayores contratiempos durante el tiempo de cocinada, Raúl presentó un pequeño inconveniente.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció reconocida celebridad de la televisión tras caer de un séptimo piso: esto se sabe del caso

Además de Violeta expresó que se sentía muy estresada por el reto, en el que los chefs estaban muy exigentes, tanto que Zubiría le dijo a Carolina que en el top 7 no se les decía cómo se hacían las preparaciones.

Los chefs estallan contra los participantes de Masterchef. (foto: Canal RCN)

Aunque al terminar el reto de preparación y pasar al lounge, ninguno de los cocineros se sentía satisfecho con su resultado, una noticia los sorprendió: debían probar sus propias preparaciones y calificarlas de 1 a 10.

¿Por qué los cocineros del top 7 recibieron los regaños de los chefs de Masterchef?

Alejandra, quien fue la primera en pasar al atril, no recibió buenos comentarios de los chefs y se calificó con 7, debido a la salsa que le puso encima al huevo. Le dijeron que, para ser de ella, el plato no estaba a la altura.

Artículos relacionados Karina García El abrazo que nadie esperaba entre Yina Calderón y Karina García en La mansión de Luinny: “amiga”

Violeta fue la siguiente en pasar y se puso 9, Belén no le dio buenos comentarios.

Carolina, por su parte, se calificó con 9.5; le fue bien, aunque hubo confusión con el nombre de su preparación.

Por su parte, Valentina se puso un 10, pero los chefs comentaron que algunas de sus preparaciones sobresalieron, mientras otras no tanto.

Pichingo se calificó con 8.5 y presentó solo unas arepas de huevo. Los chefs le pidieron que agregara algo más para darle mayor nivel al plato.

A Raúl no le fue bien con su salmón. Belén no soportó el sabor, mientras Zubiría no lo probó, y él mismo se calificó con 6, admitiendo que no fue capaz de comerse su propio plato.

Los chefs estallan contra los participantes de Masterchef. (foto: Canal RCN)

Michelle se dio 5 por lo sencillo de su preparación. Sin embargo, Rausch le dijo que merecía un puntaje más alto, mientras Belén valoró su trabajo.

Aun así, Nicolás de Zubiría fue tajante con su evaluación general: “Ninguno de los platos que presentaron hoy está al nivel del top 7”.

Incluso Claudia Bahamón les llamó la atención, recordándoles que debían dar más de sí mismos:

“Los televidentes deben ver esos platos y decir ¡wow! Sé que están estudiando, pero deben hacer más”.

Rausch coincidió en que se les notaba desconcentrados, pero les recordó que todavía queda lo más importante.

Finalmente, la cucharita dorada se la llevó Michelle, quien, según Rausch, presentó un plato correcto “sin bombos ni platillos”, pero con cada elemento perfectamente ejecutado.