El abrazo que nadie esperaba entre Yina Calderón y Karina García en La mansión de Luinny: “amiga”

Yina Calderón y Karina García protagonizaron un curioso momento en reality internacional que generó todo tipo de reacciones.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Karina García y Yina Calderón en reto de actuación en La Mansión de Luinny
El abrazo de Yina y Karina que encendió las redes. (Foto: Canal RCN)

En un nuevo episodio de La Mansión de Luinny, Yina Calderón y Karina García protagonizaron un divertido reto de actuación que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

¿Qué pasó entre Yina Calderón y Karina García en La Mansión de Luinny?

Ambas, que actualmente comparten el mismo reality, se reencontraron después de haber sido amigas y posteriormente distanciarse tras su paso por La casa de los famosos Colombia 2.

La prueba consistía en una dinámica de improvisación en la que los participantes debían intercambiar papeles por un tiempo determinado.

En esta ocasión, el reto se centró en interpretar escenas de humor con tintes emocionales, lo que dejó varios momentos memorables.

Durante la actividad, Yina interpretó a una mujer ebria, mientras Karina la consolaba y le decía:

“No, mija, cuántas veces se lo dije: pobre, feo, arrastrado, patiseco… y ahí con él”.

En un momento, Karina incluso la abrazó y le aconsejó: “Debes dejar de tomar”.

Sin embargo, al invertirse los papeles, fue Karina quien interpretó a la ebria, mientras Yina intentaba hablar paisa, provocando reacciones en redes y además le dice: “amiga”.

¿Por qué el reto generó reacciones en redes sociales?

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Yina intentó consolar a Karina y le preguntó cómo se llamaba por el que se suponía estaba llorando. “Pedro”, respondió Karina, a lo que Yina improvisó “Altafulla”, desatando las risas entre los presentes.

Pero el ambiente cambió cuando, al finalizar la escena, Yina dijo entre risas: “Publicidad no paga”. Karina no lo tomó con el mismo humor y, de forma cortante, se fue a sentar, dejando un momento de tensión que los internautas no pasaron por alto.

En redes, los comentarios no se hicieron esperar. Algunos criticaron a Yina por intentar hablar con acento paisa, mientras otros repitieron la frase que se volvió viral: “Publicidad no paga”.

Los seguidores también recordaron su historia en La casa de los famosos Colombia 2, donde pasaron de ser cercanas a distanciarse por múltiples situaciones en el programa: “Si Kari se hace amiga de Yina la dejo de seguir”.

Ahora, su reencuentro en La Mansión de Luinny ha despertado curiosidad sobre si volverán a retomar su amistad o dejarán de ser enemigas y tener una relación cordial: “Se le cumplió el sueño a Yina de llamarla nuevamente amiga a Karina”, o “Amigas y rivales”.

 

