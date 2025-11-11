Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria Merlano lanza advertencia de la crianza que le dará a su hijo con las mujeres

Aida Victoria Merlano remarcó que no tolerará ciertas actitudes de su hijo, Emiliano, por más amor que sienta por él.

Omar Murcia Salazar
Aida Victoria Merlano
Foto del Canal RCN y Freepik.

La creadora de contenido, Aida Victoria Merlano ha hecho partícipes a todos sus seguidores en su experiencia siendo mamá por primera vez. Tan pronto dio a luz a su hijo, Emiliano, la influenciadora demostró el amor que siente por su bebé, pero también recalcó que no permitirá algunas actitudes.

Aida Victoria Merlano ha dejado claro que quiere formar a su hijo de la mejor manera y eso implica el trato que él tendrá con las mujeres, así que manifestó una postura en la que remarcó que no será "alcahueta" con Emiliano.

¿Qué no le permitirá Aida Victoria Merlano a su hijo, Emiliano?

Sí, siendo su hijo y amándolo mucho, la mujer del Caribe apareció en una historia de Instagram, red social en la que ya casi llega a los ocho millones de seguidores, comunicando que no permitirá que su hijo juegue con una mujer.

Lo anterior porque la influenciadora puso como ejemplo que si Emiliano le dice que va a llevar a una amiga a la casa teniendo novia, ella no será condescendiente con eso; de hecho, aseguró que hablaría con la compañera sentimental para que su hijo aprenda y le terminen.

Aida Victoria Merlano
Foto del Canal RCN.

"Si el día de mañana viene Emiliano a decirme que mire a una amiguita, teniendo novia... Delante de la amiguita, un solo movimiento y si no se me devuelve la mano con s4ngre está mal ejecutado, claro que sí. Y aparte de que se va cascado se va a ir dejado porque lo sapeo. Y hombre que ande de vagabundo, aparte de dejado y cascado, a pie porque le quito el carro", expresó Aida Victoria Merlano.

 

¿Por qué Aida Victoria Merlano no acepta ciertas actitudes?

Así las cosas, la creadora de contenido expuso de manera clara su postura en torno a la forma en la que ella criará a su hijo cuando decida tener una novia y no la respete por estar con otras mujeres.

Cabe mencionar que Aida Victoria Merlano es una mujer empoderada que aboga por la liberación femenina y en redes sociales suele tachar cualquier acto en el que no le den valor a una dama, así que no tolerará que Emiliano tenga ciertas actitudes.

