Alofoke arremete contra La Mansión de Luinny y grita a un participante de su reality por opinar

Alofoke generó polémica al confrontar a un participante y criticar duramente a La Mansión de Luinny.

Paola Canastero Prieto
Alofoke explota contra La Mansión de Luinny
Alofoke pierde la calma y grita a un participante de su reality.

Con la participación de varias influencers reconocidas colombianas en los dos realitys internacionales de La Mansión de Luinny y La casa de Alofoke, se han dado a conocer estos formatos que, desde su comienzo, han dado mucho de qué hablar.

¿Por qué Alofoke arremetió contra el reality de Luinny?

Aunque han sido muchos los videos que circulan en redes sociales sobre lo que ha pasado en estos dos realitys, hubo uno que llamó especialmente la atención de los internautas, quienes no han dejado de comentarlo.

En el video se ve a Alofoke hablando sobre la producción de La Mansión, que se encarga de las transmisiones en vivo. Aunque se mostró que alguien le hablaba por audífono en la oreja, él decía: “Déjame hablar, yo sé lo que digo”.

En el clip, el locutor dominicano expresaba: “El vecino que está muerto, y ahora vamos a pisar más duro”, dejado en evidencia de la competencia con el otro reality.

Alofoke explota contra La Mansión de Luinny
Alofoke pierde la calma y grita a un participante de su reality. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué se vivió un tenso momento entre Alofoke y un concursante de su reality?

Sin embargo, uno de los participantes quien intentó opinar, y de manera brusca Alofoke le grita: “¡Cállate!”, dejando a los dos participantes mirándose a la cara mientras él continuaba con su relato.

“Él se alegró porque perdimos, ojalá no pierda la casa y lo poco que tiene”, decía, y aunque continuaba con palabras ofensivas hacia Luinny.

De un momento a otro le hablaba a la cara visiblemente molesto y le envió contundente mensaje a su rival Luinny: “Debes buscar la autenticidad. Ustedes nacieron para ser segundos por hacer una imitación de las más malas, ya sabemos que tú tienes la mala fe a full”.

Alofoke, quien expresó que estaba muy concentrado en su reality y contenido, dejó claro que desde ahora todo será diferente.

Aunque no precisó qué situación detonó su furia contra el otro reality, sí dejó ver que habrá una dura competencia y estrategia contra el programa que también se graba en República Dominicana.

El influencer Alofoke terminó su intervención diciendo: “Tú eres un fraude y lo lamento por ti”, mientras se retiraba de la cámara.

 

