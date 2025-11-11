Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón protagonizó momento curioso con una frase que generó sorpresa: “Con M de nominación”

Yina Calderón protagonizó un curioso momento en La Mansión de Luinny, tras ser cuestionada por otra compañera.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Yina Calderón reacciona seria a curiosa pregunta en La Mansión de Luinny
Yina Calderón sorprende con su seria reacción en La Mansión de Luinny. (Foto: Canal RCN)

Yina Calderón sigue dando de qué hablar en La Mansión de Luinny, esta vez sorprendió con una divertida respuesta tras ser cuestionada con una pregunta cotidiana.

Artículos relacionados

¿Qué hizo Yina Calderón para sorprender en La Mansión de Luinny?

En la mañana del martes, mientras preparaban el desayuno, otra participante del reality le hizo una pregunta en la cocina.

La respuesta de la influencer colombiana generó todo tipo de reacciones entre sus compañeros y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Artículos relacionados

Al responder lo primero que se le ocurrió, Yina Calderón no se dio cuenta de lo que había dicho, provocando la inmediata reacción de quienes estaban a su alrededor.

La situación comenzó cuando una de las participantes le preguntó con entusiasmo: “Hoy es martes de…”, esperando que completara la frase de manera divertida.

“Con M de nominación”, respondió Yina Calderón con total seguridad, mientras su compañera le aclaraba que debía decir “con M”.

Este momento provocó reacciones en redes sociales, los usuarios no han parado de comentar, no solo el divertido momento, sino que además la reacción que tuvo Yina Calderón.

Yina Calderón reacciona seria a curiosa pregunta en La Mansión de Luinny
Yina Calderón sorprende con su seria reacción en La Mansión de Luinny. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Yina Calderón tras su divertida respuesta en La Mansión de Luinny?

Y aunque podría ser un momento divertido, cuando la participante le dice que era con M, la reacción de los asistentes en la cocina y de Yina Calderón fue todo lo contrario, mientras los otros participantes lo tomaron de manera seria.

Artículos relacionados

Pues en los presentes estaba la participante con la que tuvo un reciente enfrentamiento, le hizo un comentario con su respuesta.

Yina Calderón reacciona seria a curiosa pregunta en La Mansión de Luinny
Yina Calderón sorprende con su seria reacción en La Mansión de Luinny. (Foto: Buen día, Colombia)

Lo que generó de inmediato la reacción de Yina diciéndole que parara porque si no la metía a la taza del baño.

“Para, para, que yo estoy loca de la cabeza. Acuérdate de mí”, fueron las palabras de Calderón.

Por supuesto, los internautas comenzaron a comentar con emojis de risa, mientras otros le escribían “M… mamí jajaja”, recordándole que su respuesta debía ser con la otra letra.

Además, como reveló Yina, hoy será un día crucial en el reality internacional, cuando se conocerán los nombres de los nominados y, posteriormente, el participante que deberá abandonar la mansión.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La emotiva imagen de Valentina Taguado con Alejandra Urrea que conquistó a sus seguidores Valentina Taguado

Valentina Taguado dedicó un emotivo mensaje a Alejandra Urrea: “Todo lo que está bien en la vida”

Valentina Taguado compartió una emotiva foto con Alejandra Urrea y Johana Velandia tras ¿Qué hay pa’ dañar?

Feid cocincide con su exnovia en medio de los rumores de su separación. Feid

El reencuentro de Feid con su ex, tras rumores de su separación con Karol G

Se viralizó un video en donde se ve a Feid coincidir con su exnovia, en medio de su supuesta separación con Karol G.

Ex de Aida Victoria Merlano revoluciona las redes al comer perros calientes de 6mil pesos. Aída Victoria Merlano

Expareja de Aida Victoria Merlano recibió críticas por comer perro caliente con camiseta de lujo

Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano, fue grabado en una escena que desató críticas y memes en redes sociales.

Lo más superlike

Yeferson Cossio con varicocele Yeferson Cossio

¿Qué es varicocele, enfermedad por la que Yeferson Cossio no puede tener hijos?

El influenciador Yeferson Cossio reveló a sus fanáticos que le dio varicocele como en tres ocasiones.

Detienen a Devyn Michaels tras ser la sospechosa de la muerte de su expareja Viral

Detienen a actriz de contenido para adultos, sospechosa de la trágica muerte de su expareja

Descubre cuándo será el gran estreno de ‘La Sustituta’ Producciones RCN

La Sustituta: descubre cuándo se estrenará la producción de suspenso del Canal RCN que atrapará a todos

Beéle revoluciona las redes con su cambio de look. Talento nacional

Beéle revoluciona la alfombra roja con un look elegante y futurista que desató furor en redes

Olivia Culpo y Mario Lopez hablan en el escenario del certamen Miss Universo 2021 en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino. Talento internacional

Escándalo internacional: arrestan al director de Miss Universo México en Tailandia