Yina Calderón protagonizó momento curioso con una frase que generó sorpresa: “Con M de nominación”

Yina Calderón sigue dando de qué hablar en La Mansión de Luinny, esta vez sorprendió con una divertida respuesta tras ser cuestionada con una pregunta cotidiana.

¿Qué hizo Yina Calderón para sorprender en La Mansión de Luinny?

En la mañana del martes, mientras preparaban el desayuno, otra participante del reality le hizo una pregunta en la cocina.

La respuesta de la influencer colombiana generó todo tipo de reacciones entre sus compañeros y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Al responder lo primero que se le ocurrió, Yina Calderón no se dio cuenta de lo que había dicho, provocando la inmediata reacción de quienes estaban a su alrededor.

La situación comenzó cuando una de las participantes le preguntó con entusiasmo: “Hoy es martes de…”, esperando que completara la frase de manera divertida.

“Con M de nominación”, respondió Yina Calderón con total seguridad, mientras su compañera le aclaraba que debía decir “con M”.

Este momento provocó reacciones en redes sociales, los usuarios no han parado de comentar, no solo el divertido momento, sino que además la reacción que tuvo Yina Calderón.

Yina Calderón sorprende con su seria reacción en La Mansión de Luinny. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Yina Calderón tras su divertida respuesta en La Mansión de Luinny?

Y aunque podría ser un momento divertido, cuando la participante le dice que era con M, la reacción de los asistentes en la cocina y de Yina Calderón fue todo lo contrario, mientras los otros participantes lo tomaron de manera seria.

Pues en los presentes estaba la participante con la que tuvo un reciente enfrentamiento, le hizo un comentario con su respuesta.

Yina Calderón sorprende con su seria reacción en La Mansión de Luinny. (Foto: Buen día, Colombia)

Lo que generó de inmediato la reacción de Yina diciéndole que parara porque si no la metía a la taza del baño.

“Para, para, que yo estoy loca de la cabeza. Acuérdate de mí”, fueron las palabras de Calderón.

Por supuesto, los internautas comenzaron a comentar con emojis de risa, mientras otros le escribían “M… mamí jajaja”, recordándole que su respuesta debía ser con la otra letra.

Además, como reveló Yina, hoy será un día crucial en el reality internacional, cuando se conocerán los nombres de los nominados y, posteriormente, el participante que deberá abandonar la mansión.