La insuperable reacción de Karina García ante el fuerte encontronazo de Yina Calderón

Karina García volvió a hacer de las suyas con su reacción ante el duro encontronazo de Yina Calderón en La mansión de Luinny.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Así reaccionó Karina García al incómodo momento entre Yina Calderón y la Bella Chanel
Karina García sorprendió con su reacción en medio del encontrón de Yina Calderón y la Bella Chanel. (Foto: Canal RCN)

Desde que inició ‘La mansión de Luinny’ el pasado miércoles 29 de octubre, los participantes han vivido varias polémicas y momentos incómodos dentro de la convivencia y es que precisamente, Yina Calderón ha sido quien más ha dado de qué hablar dentro de la competencia.

En horas del mediodía de este martes 11 de noviembre, en La mansión de Luinny se vivió un momento de mucha intensidad tras otra discusión entre Yina Calderón y La Bella Chanel, pues ambas mujeres no se la han llevado para nada bien desde que empezó el reality.

El video de Karina García comiendo mientras Yina y Chanel discutían
Karina García reaccionó al encontrón de Yina y Chanel de la forma más inesperada. (Foto: Canal RCN)

Según lo que se ve en los videos en redes sociales, es que mientras Yina Calderón estaba en la cocina, llegó Chanel hasta donde estaba ella y le dijo cosas con un buen volumen de voz, pero todo se alteró cuando la dominicana lanzó un plato que estaba a su alcance.

Por su lado, Yina Calderón no había dicho nada y una de sus compañeras se puso en medio de las dos mujeres, pero al ver lo que hizo Chanel, Yina no dudó en reaccionar y también empezó a lanzar utensilios de cocina, hasta una olla en el sitio.

Por fortuna no pasó nada a mayores, ya que había ollas calientes sobre el fogón y así mismo, se encontraban utensilios que podrían ser riesgosos.

¿Cuál fue la reacción de Karina García ante el encontrón de Yina Calderón y la Bella Chanel?

Por fortuna, había más participantes en la cocina durante el encontronazo de Chanel y Yina Calderón, pues fueron quienes intervinieron para que las cosas no pasaran a mayores.

Karina García presenció el enfrentamiento entre Yina y Chanel
Karina García se robó el show en medio del drama entre Yina y Chanel. (Foto: Canal RCN)

En el caso de Karina García, quien también estaba en ese momento en el lugar de los hechos, la paisa alcanzó a asustarse e intentó hacer algo, pero no pudo intervenir mucho, ya que la situación fue muy confusa.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue la actitud graciosa que tuvo, pues en el momento que todo ocurrió, ella tenía un alimento en la mano y por nada del mundo lo soltó y en cuestión de segundos siguió comiendo como si nada, pues su prioridad fue seguir alimentándose mientras procesaba todo lo que estaba viendo.

