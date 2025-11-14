El cantante Jhonny Rivera fue víctima de la delincuencia y ofrece recompensa: "Nos perjudicaron"

El cantante Jhonny Rivera preocupó a sus seguidores en las últimas horas luego de revelarles que su familia y él fueron víctimas de la delincuencia.

¿Cómo fue el robo que sufrió el cantante Jhonny Rivera?

El artista de música popular apareció en sus redes con un evidente gesto de preocupación, y no era para menos: había sido víctima de un robo.

Jhonny Rivera reveló que su mamá había sido la más afectada con el robo, ya que les abrieron el carro y dentro de lo que se llevaron había una carpeta con documentos del médico de su mamá.

Le abrieron el carro a una de las personas que trabaja para mí y le sacaron una carpeta que no tiene ninguna importancia para nadie, porque son historias clínicas de mi mamá.

El cantante aseguró que estos documentos tienen importancia para nadie más que su mamá porque ahí tenía citas y tratamientos pendientes: "Nos perjudicaron horrible porque ellas tenía citas médicas, controles y demás".

Jhonny Rivera ofrece recompensa tras sufrir robo. Canal RCN)

¿Qué recompensa ofrece Jhonny Rivera por los papeles del médico de su mamá?

El cantante desconsolado y preocupado por la salud de su mamá les pidió ayuda a sus seguidores para poder localizar estos documentos.

Asimismo, les anunció una recompensa la cual no dio el valor, pero aseguró que sería bastante buena para la persona que le ayude a recuperar esa carpeta con los documentos de su mamá.