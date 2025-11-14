Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón reaccionó al conflicto de su mamá con la mamá de Yeferson Cossio

Yina Calderón se enteró en La mansión de Luinny del problema de su mamá con la de los hermanos Cossio por Cintia y así reaccionó.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Yina Calderón se enteró de la polémica entre su mamá y la de los Cossio
Yina Calderón se enteró por Cintia Cossio de la polémica de sus mamás. (Fotos Canal RCN)

Las mamás de Yina Calderón, Yeferson Cossio y Cintia Cossio han protagonizado una polémica en las últimas horas luego de ser comparadas físicamente.

¿Por qué inició la polémica entre la mamá de Yina Calderón y la de los hermanos Cossio?

Todo comenzó porque la mamá de Yeferson y Cintia Cossio les reveló a sus hijos su molestia porque sus seguidores no paraban de compararla con Merly Ome, madre de Yina Calderón.

A mí, sabes que me dicen esa chimbada de seguidores tuyos, dizque yo me parezco a la mamá de Yina.

Este comentario llegó hasta Merly Ome, quien no se quedó callada y también le contestó a Luz Dary, mamá de los Cossio, asegurando que esa comparación debería ser un halago para ella.

"Qué tal esta señora, ella dice que andan diciendo que ella se parece a mí, ay señora, cómo se le ocurre, que tal que usted se pareciera a mí, yo soy bella, yo soy hermosa, mírame, yo si me maquillo las canitas señora".

Merly Ome en Buen día Colombia.
Mamá de Yina Calderón y mamá de Yeferson Cossio son comparadas. (Fotos Canal RCN)

¿Qué le dijo Cintia Cossio a Yina Calderón sobre el problema de sus mamás?

Yina Calderón se encuentra dentro de La mansión de Luinny, un reality de República Dominicana, pero en este formato los dejan ver mensajes del público a través de un chat.

Precisamente, a la influenciadora le reportaron sobre el conflicto de su mamá con la de los hermanos Cossio.

La persona que le reportó fue Cintia Cossio, quien le aseguró sentirse preocupada por este conflicto entre sus mamás y así se lo hizo saber por medio del chat.

Yinaaaaaaaaa, su mamá está peleándoselo con la mía, mamá Cossio contra mamá Calderón ¡Auxilio!

Yeferson Cossio recordó su viaje con su hermana Cintia a NY
Cintia Cossio le avisó a Yina Calderón del conflicto entre sus mamás. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionaron Yina Calderón y Juliana Calderón al conflicto de su mamá con la de los Cossio?

La cuenta oficial de Instagram de Yina Calderón compartió el mensaje que dejó Cintia Cossio en el chat de La mansión de Luinny advirtiéndole de lo del problema de sus mamás.

Ante este mensaje, la cuenta de Yina compartió un pantallazo y colocó: "Se reportan los Cossio", sin más detalle.

Justamente, otra de las Calderón en pronunciarse fue Juliana, quien compartió a modo de humor una foto de su mamá y de la de los hermanos Cossio asegurando que se enfrentaría en un ring de boxeo.

Próxima pele* del año, mamá Calderón vs. mamá Cossio.

