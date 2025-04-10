Aida Victoria sorprendió al mostrar como duerme a su bebé

Aida Victoria Merlano tiene enamorado a sus seguidores al mostrar su faceta como madre, pues desde que su pequeño hijo llegó al mundo, a la influencer se le ha visto muy feliz y orgullosa de experimentar esta etapa que quizá ella no vio venir tan pronto, por eso, ella comparte con mucho gusto todo lo que ha vivido y ha aprendido desde que se convirtió en mamá.

¿Por qué Aida Victoria Merlano sorprendió a sus seguidores al mostrar cómo duerme a su bebé?

A través de su cuenta oficial de TikTok, Aida Victoria Merlano le contestó a quienes dicen que ella “sobre estimula” a su bebé, por lo que ella mostró con ejemplo la razón por la que no duerme a su hijo de la manera más calmada y reveló que con música para dormir, el pequeño no concilia el sueño y a cambio, le puso una canción de Kaleth Morales y así fue la única manera en la que el niño logró dormirse de manera rápida. “les juro que es real”, escribió la influencer, dejando saber que no es broma y puso varios clips del niño sobre su pecho, mientras ella baila al son de la musica y finalmente, mostró a Emiliano en la cama durmiendo y como cereza al pastel, Aida dijo: “la maternidad me pide consejos a mí, mi amor”.

¿Cuáles fueron las reacciones que recibió Aida Victoria por mostrar cómo duerme a su bebé?

En el video publicado en su cuenta de TikTok, Aida Victoria Merlano recibió casi dos mil comentarios en donde sus seguidores ven con gracia y ternura el hecho de que Emiliano se duerma con música bailable, además, otras opiniones reflejaron el orgullo que sienten los seguidores de la barranquillera porque consideran que desde que Aida es madre, ya no se le ve triste y no se le ha visto llorar en su contenido, pues muchas veces ella mostró su vulnerabilidad y ahora se ve con vida, brillo y emoción. Por otro lado, los comentarios viendo con gracia el aporte final de “la maternidad me pide consejos a mí”, no se hicieron esperar.

¿Aida Victoria Merlano ya tiene un nuevo amor?

En redes sociales se ha hablado mucho sobre el supuesto gusto entre el cantante Camilo Méndez y Aida Victoria Merlano, sin embargo, esto no es nada más que estrategia publicitaria para redes sociales, pues son los mismos internautas quienes empezaron a vincular a la influencer con el cantante.