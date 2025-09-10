Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Mamá de Lily Díaz rompe el silencio y lanza advertencia a Dayana Jaimes

En medio del escándalo por los audios revelados por Lily Díaz, su mamá salió en defensa y lanzó advertencia.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Fanáticos de Martín Elías le dieron el último adiós - Mujer chateando con su celular.
Mamá de Lily Díaz rompió el silencio y lanzó advertencia. Foto | AFP / by STR - Freepik.

El escándalo mediático generado a raíz de los audios compartidos por Lily Díaz en donde expuso una conversación con Dayana Jaimes, sigue dando de qué hablar en redes sociales, pues recientemente Betsy Liliana, madre de Lily, rompió el silencio sobre esta situación.

Artículos relacionados

¿Qué dijo la madre de Lily Díaz tras la polémica con Dayan Jaimes?

En medio de la controversia, la madre de la hermana del cantante Martín Elías no se quedó nada y salió en defensa de su hija dejando claro que no está dispuesta a permitir que nadie pasa por encima de ella.

Artículos relacionados

“Lilianita mi primogénita. Lo que es con Lily es conmigo. Ahora la que voy a hablar soy yo” aseguró la mujer por medio de sus historias en su cuenta de Instagram.

Betsy Liliana, reconocida por haber sido una de las mujeres con las que el legendario Diomedez Díaz sostuvo una relación, dejó abierta la puerta para contar su versión sobre los hechos para contrastar con lo que se ha especulado hasta el momento.

Artículos relacionados

¿Qué pasó con Lily Díaz y Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías?

La polémica que estalló en la noche del pasado martes 7 de octubre, surgió a raíz de unos audios que reveló Lily, hermana de Martín Elías, en los que dio a conocer que Dayana Jaimes, su excuñada, habría lanzado comentarios ofensivos en su contra.

“Yo siempre, duélate a ti, a Kelly y al que se le dé la gana. Yo siempre seré la viuda de Martín Elías Díaz; en cambio, tú eres la que dejaron. Te dejaron por una moza que hoy tiene el papel de señora”, fueron las palabras que presuntamente Jaimes dijo.

Además de recriminarle a Lily por haberse embarazado para que, según ella, su exesposo la mantuviese a nivel económico.

Así mismo, Dayana habría arremetido respecto al origen de la hija de Diomedez, “¿Tú no recuerdas de dónde vienes tú? Tú de víctima no tienes nada, yo no te dañé ningún matrimonio, yo no tengo nada con ese hombre.”

Cabe señalar, que la raíz de toda esta sitación se dio por una supuesta infidelidad de parte de Dayana Jaimes Evelio Escorcia, expareja de Lily, pues hace un par de meses, la mujer expuso una fotografía que sería la prueba de que entre ambos existió un romance secreto.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Famosa excandidata de Miss Universe Colombia participó en ‘Enfermeras’ Miss Universe Colombia

Famosa excandidata de Miss Universe Colombia, participó en ‘Enfermeras’: ¿quién es?

Internautas dividen opiniones tras la aparición de reconocida excandidata de Miss Universe Colombia en ‘Enfermeras’.

Sale a la luz la identidad de Diablis, el hombre que iba a encontrarse con B-King y Regio Clown Talento nacional

Él es Diablis, la persona con quien B-King y Regio Clown se iban a reunir antes de su muerte

B-King y Regio Clown tenían pactado un encuentro con un misterioso personaje conocido como Diablis, antes de su muerte.

Memes de la disputa entre Lily Díaz y Dayana Jaimes Martín Elías

Lily Díaz y Dayana Jaimes: los mejores memes que deja su polémica en redes sociales

La discusión entre Lily Díaz, hermana de Martín Elías y Dayana Jaimes se convirtió en tendencia con miles de memes y reacciones.

Lo más superlike

Reconocido integrante de Kiss causa preocupación tras grave accidente: esto se sabe Talento internacional

Reconocido integrante de Kiss causa preocupación tras grave accidente: ¿qué se sabe?

Famoso integrante de la agrupación musical de Kiss causa preocupación tras reciente accidente automovilístico.

Nodal y Ángela Aguilar viven incómodo momento en concierto. Christian Nodal

Christian Nodal y Ángela Aguilar protagonizan incómodo momento en pleno concierto

Se reveló foto de Dayana Jaimes y Evelio Escorcia Dayana Jaimes

Salió a la luz una foto de un beso entre Dayana Jaimes y Evelio Escorcia, ex de Lily Díaz

Procedimiento Foxy Eyes Viral

¿Qué es el foxy eyes, procedimiento que le cobró la vida a reconocido influenciador?

Alejandra Ávila, David Sanín, Carolina Sabino, Pichingo, Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

IA reveló quién sería el primer participante que pasaría al Top 10 de MasterChef Celebrity 2025