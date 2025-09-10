Mamá de Lily Díaz rompe el silencio y lanza advertencia a Dayana Jaimes

El escándalo mediático generado a raíz de los audios compartidos por Lily Díaz en donde expuso una conversación con Dayana Jaimes, sigue dando de qué hablar en redes sociales, pues recientemente Betsy Liliana, madre de Lily, rompió el silencio sobre esta situación.

¿Qué dijo la madre de Lily Díaz tras la polémica con Dayan Jaimes?

En medio de la controversia, la madre de la hermana del cantante Martín Elías no se quedó nada y salió en defensa de su hija dejando claro que no está dispuesta a permitir que nadie pasa por encima de ella.

“Lilianita mi primogénita. Lo que es con Lily es conmigo. Ahora la que voy a hablar soy yo” aseguró la mujer por medio de sus historias en su cuenta de Instagram.

Betsy Liliana, reconocida por haber sido una de las mujeres con las que el legendario Diomedez Díaz sostuvo una relación, dejó abierta la puerta para contar su versión sobre los hechos para contrastar con lo que se ha especulado hasta el momento.

¿Qué pasó con Lily Díaz y Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías?

La polémica que estalló en la noche del pasado martes 7 de octubre, surgió a raíz de unos audios que reveló Lily, hermana de Martín Elías, en los que dio a conocer que Dayana Jaimes, su excuñada, habría lanzado comentarios ofensivos en su contra.

“Yo siempre, duélate a ti, a Kelly y al que se le dé la gana. Yo siempre seré la viuda de Martín Elías Díaz; en cambio, tú eres la que dejaron. Te dejaron por una moza que hoy tiene el papel de señora”, fueron las palabras que presuntamente Jaimes dijo.

Además de recriminarle a Lily por haberse embarazado para que, según ella, su exesposo la mantuviese a nivel económico.

Así mismo, Dayana habría arremetido respecto al origen de la hija de Diomedez, “¿Tú no recuerdas de dónde vienes tú? Tú de víctima no tienes nada, yo no te dañé ningún matrimonio, yo no tengo nada con ese hombre.”

Cabe señalar, que la raíz de toda esta sitación se dio por una supuesta infidelidad de parte de Dayana Jaimes Evelio Escorcia, expareja de Lily, pues hace un par de meses, la mujer expuso una fotografía que sería la prueba de que entre ambos existió un romance secreto.