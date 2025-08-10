Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Valentino Lázaro le lanzó una curiosa invitación a Beéle: ¿de qué se trata?

Valentino Lázaro ha hecho una curiosa confesión al revelar qué le gustaría hacer con el cantante barranquillero Beéle.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Valentino Lázaro reveló lo que le gustaría hacer con Beéle
Valentino Lázaro dejó sorprendidos a sus fans al revelar la invitación qué le gustaría hacerle a Beéle. (Foto Izquierda: Canal RCN | Foto Derecha: Romain Maurice/Getty Images/AFP)

El creador de contenido, Valentino Lázaro ha confesado en medio del programa digital de entrevistas 'Dímelo King'-del cual hacer parte- lo que le gustaría hacer con el cantante Beéle.

Artículos relacionados

¿Qué invitación le gustaría hacerle Valentino Lázaro a Beéle?

Valentino Lázaro, quien hace parte del grupo de panelistas del programa digital de entrevistas de Elkin de La Hoz, junto a Yaya Muñoz, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, ha sorprendido al revelar que le gustaría pelear con el barranquillero en el evento de 'Stream Fighters 4' que organiza el streamer antioqueño Westcol.

La inesperada confesión se dio luego de que Yaya les preguntara a sus compañeros de mesa, con quien les gustaría combatir en el ring de boxeo en caso de que fueran invitados a este evento.

Valentino Lázaro reveló lo que le gustaría hacer con Beéle
Valentino Lázaro aseguró que le gustaría pelear en un ring de boxeo con Beéle. (Foto: Canal RCN)

Esto a raíz de que en los próximos días, específicamente el 18 de octubre, habrá dos encuentros esperados: Karina García versus la mexicana Karely Ruíz y Andrea Valdiri contra Yina Calderón.

Sin pensarlo y sin vacilar, el bailarín expresó que le gustaría enfrentarse con Beéle asegurando que tal vez el intérprete de 'Mi Refe' no se subiera al ring.

Además, dejo ver que aunque muchos lo subestiman por su identidad de género, quedaría más que claro que ganaría en este encuentro.

Artículos relacionados

¿Por qué Valentino Lázaro quiere pelear con Beéle?

Después de toda la polémica que rodeó a Brandon de Jesús López Orozco, conocido como Beéle, y su expareja Cara Rodríguez -quien además es amiga de Valentino-, el influenciador expresó su descontento con quien alguna vez fue su amigo y bailarín en sus conciertos.

A esto se sumó lo ocurrido con Isabella Ladera y el encuentro del artista con Shakira, en el que ambos bailaron y cuyo video se hizo viral.

Para el influenciador, resultó incoherente que la cantante construyera una narrativa de resiliencia y autonomía femenina a partir de su experiencia con la infidelidad de Piqué, para luego involucrarse con el joven de 22 años que presuntamente también fue infiel.

Valentino Lázaro reveló lo que le gustaría hacer con Beéle
Valentino Lázaro, quien es amigo de la ex de Beéle, Cara Rodríguez, aseguró que creería que el cantante no se subiría al ring. (Foto: Giorgio Viera / AFP)

Artículos relacionados

¿Por qué Valentino Lázaro apoyará a Andrea Valdiri en su encuentro con Yina Calderón?

Valentino sorprendió al revelar que apoyará a la empresaria Andrea Valdiri en su próximo encuentro de boxeo contra Yina Calderón.

Según explicó, su apoyo no se debe a una posible reconciliación con la barranquillera, sino a que considera que es una causa justa y coherente frente a los comentarios que Yina ha lanzado contra varias celebridades.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Emiro Navarro se defendió de Yina Calderón Emiro Navarro

Emiro Navarro se defendió de las acusaciones de Yina Calderón: “ahí sí lloras”

Emiro Navarro no se quedó callado y una vez más se defendió de Yina Calderón, pero esta vez le pidió respeto por su físico.

Karen Sevillano le dedica emotivo mensaje a Lina Tejeiro por su cumpleaños Karen Sevillano

Karen Sevillano sorprende a Lina Tejeiro con un emotivo mensaje por su cumpleaños: “Aquí estoy siempre”

Karen Sevillano dedicó un mensaje especial a Lina Tejeiro, quien compartió fotos inéditas para celebrar su vida.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025 - Valentino Lázaro como aspirante de La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

Valentino habló sin filtro y reveló un nuevo secreto sobre el programa de Yina Calderón

Valentino Lázaro generó polémica al afirmar que Yina Calderón planeó su programa de chismes inicialmente con Melissa Gate y no con La ‘Toxi Costeña’.

Lo más superlike

Psicofonía en entrevista de Marcela Reyes Marcela Reyes

Entrevista de Marcela Reyes sobre B-King es viral por audio paranormal que se filtró: esto se oyó

En redes se viralizó el video del aterrador sonido que se escuchó en medio de una entrevista de Marcela Reyes sobre B-King, ¿psicofonía?

Eugenio Derbez llega a la 34ª edición anual de los Premios del Sindicato de Productores (PGA) en el Beverly Hilton. Eugenio Derbez

Victoria Ruffo arremetió contra Eugenio Derbez: "nunca ha sabido ser papá""

¿Paola Jara deja los escenarios por el nacimiento de su hija con Jessi Uribe? Paola Jara

Así luce Paola Jara a un par de semanas de convertirse en mamá

Luis Fernando Hoyos MasterChef Celebrity Colombia

Luis Fernando Hoyos reaccionó con rabia al recibir delantal negro en MasterChef: le pidieron calmase

Andrea Valdiri en entrenamiento Andrea Valdiri

Andrea Valdiri mostró su último entrenamiento en Barranquilla: ¿es bueno ejercitarse en la playa?