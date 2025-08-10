Valentino Lázaro le lanzó una curiosa invitación a Beéle: ¿de qué se trata?

El creador de contenido, Valentino Lázaro ha confesado en medio del programa digital de entrevistas 'Dímelo King'-del cual hacer parte- lo que le gustaría hacer con el cantante Beéle.

¿Qué invitación le gustaría hacerle Valentino Lázaro a Beéle?

Valentino Lázaro, quien hace parte del grupo de panelistas del programa digital de entrevistas de Elkin de La Hoz, junto a Yaya Muñoz, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, ha sorprendido al revelar que le gustaría pelear con el barranquillero en el evento de 'Stream Fighters 4' que organiza el streamer antioqueño Westcol.

La inesperada confesión se dio luego de que Yaya les preguntara a sus compañeros de mesa, con quien les gustaría combatir en el ring de boxeo en caso de que fueran invitados a este evento.

Valentino Lázaro aseguró que le gustaría pelear en un ring de boxeo con Beéle. (Foto: Canal RCN)

Esto a raíz de que en los próximos días, específicamente el 18 de octubre, habrá dos encuentros esperados: Karina García versus la mexicana Karely Ruíz y Andrea Valdiri contra Yina Calderón.

Sin pensarlo y sin vacilar, el bailarín expresó que le gustaría enfrentarse con Beéle asegurando que tal vez el intérprete de 'Mi Refe' no se subiera al ring.

Además, dejo ver que aunque muchos lo subestiman por su identidad de género, quedaría más que claro que ganaría en este encuentro.

¿Por qué Valentino Lázaro quiere pelear con Beéle?

Después de toda la polémica que rodeó a Brandon de Jesús López Orozco, conocido como Beéle, y su expareja Cara Rodríguez -quien además es amiga de Valentino-, el influenciador expresó su descontento con quien alguna vez fue su amigo y bailarín en sus conciertos.

A esto se sumó lo ocurrido con Isabella Ladera y el encuentro del artista con Shakira, en el que ambos bailaron y cuyo video se hizo viral.

Para el influenciador, resultó incoherente que la cantante construyera una narrativa de resiliencia y autonomía femenina a partir de su experiencia con la infidelidad de Piqué, para luego involucrarse con el joven de 22 años que presuntamente también fue infiel.

Valentino Lázaro, quien es amigo de la ex de Beéle, Cara Rodríguez, aseguró que creería que el cantante no se subiría al ring. (Foto: Giorgio Viera / AFP)

¿Por qué Valentino Lázaro apoyará a Andrea Valdiri en su encuentro con Yina Calderón?

Valentino sorprendió al revelar que apoyará a la empresaria Andrea Valdiri en su próximo encuentro de boxeo contra Yina Calderón.

Según explicó, su apoyo no se debe a una posible reconciliación con la barranquillera, sino a que considera que es una causa justa y coherente frente a los comentarios que Yina ha lanzado contra varias celebridades.