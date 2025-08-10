Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así reaccionó Karina García cuando su hijo Valentino le preguntó por Altafulla

Karina García dialogaba con su hijo en una transmisión por TikTok cuando surgió la curiosa pregunta de Valentino sobre Altafulla.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Karina García fue sorprendida en medio de un directo cuando su hijo Valentino, le preguntó por Altafulla. (Fotos: Canal RCN)

La creadora de contenido paisa Karina García ha pasado un momento incómodo luego de que su hijo menor, Valentino, le preguntará en plena transmisión por Altafulla.

¿Cómo reaccionó Karina García ante la pregunta de su hijo por Altafulla?

Ya ha pasado más de una semana desde que Karina confirmó su ruptura con Altafulla a través de sus redes sociales.

No obstante, no había mencionado cómo había reaccionado su hijo Valentino ante la separación, especialmente porque el niño y el cantante habían desarrollado una tierna amistad que solían compartir en redes.

Karina García quedó sorprendida luego de que Valentino, su hijo, le preguntará por Altafulla.
Karina García y Altafulla terminaron tras meses de una formidable relación. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, recientemente se conoció que el pequeño tal vez no sabe sobre la ruptura de ambas celebridades.

Pues mientras Karina realizaba una transmisión en vivo con sus seguidores, en la que hablaba sobre su preparación para el combate de boxeo contra la mexicana Karely Ruíz el próximo 18 de octubre en el evento de Westcol, el pequeño la sorprendió al preguntarle si estaba hablando con el intérprete de 'Paila', dejándola por un momento sin palabras.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia disimuló el momento incómodo en medio de una sutil risa mientras en el fondo se escucha que su hija mayor, Isabella, le pregunta que fue lo que dijo el pequeño Valentino.

¿Qué respondió Karina García ante la respuesta de Valentino sobre Altafulla?

La enfermera de profesión aseguró, en medio del directo a sus fans, que su hijo era muy inocente y que amaba mucho esa ternura que emanaba, lo que generó que varios de sus fans en medio de los comentarios le manifestaran que les había dolido que el pequeño no entendiera lo que estaba pasando.

Otros, por su parte, dejaron ver su punto de vista sobre la situación, y señalaron que era mejor que Karina en una conversación de madre a hijo le revelara la verdad al pequeño.

Karina García reaccionó ante la pregunta de Valentino, su hijo, por Altafulla
Karina García fue cuestionada en redes sociales por no contarle la verdad a su hijo sobre Altafulla. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué terminaron Karina García y Altafulla?

Muchos fueron los rumores sobre la ruptura de Karina y Altafulla luego de que ella diera a conocer el pasado 29 de septiembre que llevaba días de separación y contacto cero con el ganador de La casa de los famosos Colombia 2025.

No obstante, durante una entrevista en el programa matutino Buen Día, Colombia, del Canal RCN, la modelo evitó revelar las verdaderas razones de su ruptura. Solo pidió que no le enviaran comentarios de odio a Altafulla y concluyó diciendo que "todo tiene un principio y un final".

