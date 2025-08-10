Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿La Toxi costeña dejó de ser amiga de Yina Calderón?: esto reveló la empresaria

Yina Calderón contó la verdad sobre su amistad con La Toxi Costeña y aprovechó para lanzarle una pulla a Emiro Navarro.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Yina Calderón contó la verdad sobre su amistad con La Toxi Costeña
Yina Calderón reveló si sigue siendo amiga de la Toxi Costeña. (foto: Canal RCN)

En una transmisión más de “Escándalo TV”, programa de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Yina Calderón, surgió la pregunta de ¿qué pasó con la Toxi costeña?, luego de notar su ausencia en la emisión y ante la duda, la empresaria respondió lo que pasó.

Artículos relacionados

¿La Toxi costeña se disgustó con Yina Calderón?

En varias de las últimas emisiones de “Escándalo TV”, se formaron varios debates en las conversaciones que tenían Yina Calderón y La Toxi Costeña, pues la empresaria daba sus opiniones polémicas y eran refutadas por su amiga, sin embargo, lo hacían desde el respeto y diferentes visiones.

Artículos relacionados

Sin embargo, entre esas replicas que se hacían una a la otra en el programa de chismes, se sentía cierta tensión ya que, en ocasiones, Cindy se veía serena y sensata al opinar, mientras que Yina sí se alteraba fácil y lanzaba ciertas pullitas.

¿La Toxi costeña dejó de ser amiga de Yina Calderón?
Yina Calderón contó la verdad sobre su amistad con La Toxi Costeña. (Foto: Canal RCN)

¿Yina Calderón veía con envidia a La Toxi Costeña?

De acuerdo con un video que ha circulado en redes sociales, varios internautas han mencionado que se ve cómo Yina Calderón ve “con envidia” a su amiga, Cindy, y sí se ve que su mirada es algo distante, pero la verdadera intención de ver así a la Toxi, la sabe la misma Yina.

Aun así, esta teoría tomó más fuerza precisamente por el tema que estaban conversando las amigas en ese momento y es que Cindy mencionó si aceptaría trabajar con Dímelo King, un famoso streamer que habla de entretenimiento y otros temas de la farándula colombiana.

Artículos relacionados

¿La Toxi Costeña y Yina Calderón ya no son amigas?

Entendiendo este contexto, en la transmisión del martes 7 de octubre de Escándalo TV, los seguidores del programa preguntaron reiterativamente ¿qué había pasado con La Toxi costeña y por qué no estaba como panelista?

Yina Calderón contó la verdad sobre su amistad con La Toxi Costeña
Yina Calderón reveló si sigue siendo amiga de La Toxi Costeña. (Foto: Canal RCN)

Para responderles a sus seguidores, Yina Calderón dijo que su amiga Cindy no había ido no porque ya no fueran amigas, sino porque quería rotar la participación de los panelistas en su programa y aprovechó su respuesta para lanzarle una pulla a Emiro, diciendo que “no es como él”, haciendo referencia que el creador de contenido “no es muy buen amigo con Melissa Gate”, debido a los regalos que le envió a Karina García en un TikTok Live.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mánager de B-King reveló que aclarara todo lo de México Talento nacional

Mánager de B-King reveló que contará todo lo que pasó en México y lo que hubo detrás del contrato

El mánager de B-King anunció que dirá todo lo que pasó en México antes de la trágica muerte del artista: "El porqué acepté ese contrato".

Seguidores de Martín Elías le dieron el último adiós - Personas con celular en la mano. Talento nacional

Dayana Jaimes habría lanzado pulla contra exesposo de Lily Díaz: "con el enemigo al lado"

En medio del escándalo por los audios revelados por Lily Díaz, Dayana Jaimes se pronunció con una indirecta que desató todo tipo de reacciones en redes.

Aida Victoria Merlano reaccionó a un video en la que la relacionan con Westcol Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano estaría entusada por Westcol: este video lo revelaría

Aida Victoria Merlano reaccionó a un video en la que la relacionan con Westcol y destapa rumores sobre sus sentimientos.

Lo más superlike

¿Paola Jara deja los escenarios por el nacimiento de su hija con Jessi Uribe? Paola Jara

Así luce Paola Jara a un par de semanas de convertirse en mamá

Paola Jara compartió una emotiva foto con su perrito Coco sobre su pancita, mostrando la ternura y serenidad que vive antes de ser mamá.

Evelio Escorcia se pronunció sobre polémica de Dayana Jaimes y Lily Díaz Talento nacional

Evelio Escorcia rompió el silencio tras polémica entre su exesposa, Lily Díaz y Dayana Jaimes

Luis Fernando Hoyos MasterChef Celebrity Colombia

Luis Fernando Hoyos reaccionó con rabia al recibir delantal negro en MasterChef: le pidieron calmase

Ángela Aguilar presume su primer regalo de cumpleaños previo a cumplir 22 Ángela Aguilar

Detalle sorpresa en avión desata rumores sobre Christian Nodal y Ángela Aguilar: “Empezamos”

Andrea Valdiri en entrenamiento Andrea Valdiri

Andrea Valdiri mostró su último entrenamiento en Barranquilla: ¿es bueno ejercitarse en la playa?