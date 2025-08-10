¿La Toxi costeña dejó de ser amiga de Yina Calderón?: esto reveló la empresaria

En una transmisión más de “Escándalo TV”, programa de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Yina Calderón, surgió la pregunta de ¿qué pasó con la Toxi costeña?, luego de notar su ausencia en la emisión y ante la duda, la empresaria respondió lo que pasó.

¿La Toxi costeña se disgustó con Yina Calderón?

En varias de las últimas emisiones de “Escándalo TV”, se formaron varios debates en las conversaciones que tenían Yina Calderón y La Toxi Costeña, pues la empresaria daba sus opiniones polémicas y eran refutadas por su amiga, sin embargo, lo hacían desde el respeto y diferentes visiones.

Sin embargo, entre esas replicas que se hacían una a la otra en el programa de chismes, se sentía cierta tensión ya que, en ocasiones, Cindy se veía serena y sensata al opinar, mientras que Yina sí se alteraba fácil y lanzaba ciertas pullitas.

Yina Calderón contó la verdad sobre su amistad con La Toxi Costeña. (Foto: Canal RCN)

¿Yina Calderón veía con envidia a La Toxi Costeña?

De acuerdo con un video que ha circulado en redes sociales, varios internautas han mencionado que se ve cómo Yina Calderón ve “con envidia” a su amiga, Cindy, y sí se ve que su mirada es algo distante, pero la verdadera intención de ver así a la Toxi, la sabe la misma Yina.

Aun así, esta teoría tomó más fuerza precisamente por el tema que estaban conversando las amigas en ese momento y es que Cindy mencionó si aceptaría trabajar con Dímelo King, un famoso streamer que habla de entretenimiento y otros temas de la farándula colombiana.

¿La Toxi Costeña y Yina Calderón ya no son amigas?

Entendiendo este contexto, en la transmisión del martes 7 de octubre de Escándalo TV, los seguidores del programa preguntaron reiterativamente ¿qué había pasado con La Toxi costeña y por qué no estaba como panelista?

Yina Calderón reveló si sigue siendo amiga de La Toxi Costeña. (Foto: Canal RCN)

Para responderles a sus seguidores, Yina Calderón dijo que su amiga Cindy no había ido no porque ya no fueran amigas, sino porque quería rotar la participación de los panelistas en su programa y aprovechó su respuesta para lanzarle una pulla a Emiro, diciendo que “no es como él”, haciendo referencia que el creador de contenido “no es muy buen amigo con Melissa Gate”, debido a los regalos que le envió a Karina García en un TikTok Live.