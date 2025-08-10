Yina Calderón explota contra Valentino Lázaro y advierte con publicar una llamada comprometedora

Yina Calderón, una de las personalidades más polémicas del entretenimiento nacional, nuevamente causó revuelo en redes sociales al lanzar dura advertencia contra Valentino Lázaro.

¿Cuál fue la advertencia que Yina Calderón le lanzó a Valentino Lázaro en redes?

A través de su programa ‘Escándalo TV’, la controversial creadora de contenido no dudó en arremeter contra Valentino Lázaro y acusarlo de mentiroso y “lengüilargo”.

A raíz de unas declaraciones que dio el creador de contenido en su contra, Calderón no se aguantó y, fiel a su estilo irreverente, advirtió que estaría dispuesta a publicar una llamada que él hizo con cierta persona y que sabe perfectamente de quién se trata.

“No te pongas de mentiroso, él sabe el novio de quién es, yo soy un cocodrilo, yo sí soy una piraña, yo sí grabo cualquier cosita que usted me mande”, aseguró la mujer con tono desafiante.

¿Por qué Yina Calderón arremetió con Valentino Lázaro y le lanzó advertencia?

De acuerdo con lo mencionado por la también empresaria de fajas, el motivo por el que decidió romper el silencio y 4men4ar a Lázaro con publicar dicha llamada, fue justamente que él se “inventara” que ella llamó a Melissa Gate para que hiciera parte de su nuevo programa pero que su excompañera no había aceptado, razón por la que finalmente decidió llamar a La Toxi para que estuviera junto a ella en este formato.

Yina Calderón lanzó advertencia contra Valentino Lázaro. Foto | Canal RCN.

“Es mentira, yo jamás le dije a Melissa que hiciéramos un programa juntas de podcast y menos este programa”, señalo la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025.

¿Cómo reaccionó el público tras la advertencia que Yina Calderón lanzó contra Valentino Lázaro?

Ante las fuertes declaraciones de la influenciadora colombiana, los usuarios no se hicieron esperan y también dieron su opinión al respecto.

“Que lo saque, que lo saque”, “A esta mujer deberían meterle una demanda”, “Date con furia”, “Oiga que susto que Yina me saque los secretos a mí también”, “Esta mujer a todo el mundo le tiene algo”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

La razón por la que Yina Calderón advirtió con exponer llamada de Valentino Lázaro. Foto | Canal RCN.

Por ahora, Valentino no se ha pronunciado sobre el tema, por lo que muchos se mantienen expectantes por saber cuál será su respuesta al respecto.