Jessica Cediel respondió ante las críticas por su soltería: "No sé cómo más explicarlo"

La presentadora y modelo colombiana Jessica Cediel volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras compartir un mensaje sobre su vida amorosa y su visión del amor. A sus 43 años, la bogotana aseguró que no está cerrada a una relación, pero enfatizó que su deseo es encontrar a “un hombre de Dios”, alguien que comparta sus valores espirituales y propósito de vida. Sus declaraciones despertaron una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes se dividieron entre el apoyo y la crítica.

¿Qué dijo Jessica Cediel sobre su soltería y su fe?

Con la transparencia que la caracteriza, Jessica Cediel expresó que se encuentra en una etapa de paz personal y espiritual. A través de un mensaje en sus redes sociales, comentó que no siente presión por tener pareja ni se deja llevar por las expectativas sociales. “No tengo afán, prefiero esperar lo correcto que conformarme con cualquiera”, escribió la presentadora, dejando claro que su prioridad no es el tiempo, sino la calidad de la relación y la conexión espiritual.

Cediel aseguró que su decisión no tiene que ver con exigencias superficiales, sino con un compromiso profundo con su fe. Para ella, un “hombre de Dios” no se define por su apariencia ni por la religiosidad externa, sino por la autenticidad con la que vive sus valores. “Guardarse para la persona correcta no es malo. Es un acto de fe y de amor propio”, expresó.

¿Por qué generó tanta polémica la reflexión de Jessica Cediel?

Tras sus declaraciones, la modelo recibió cientos de mensajes en sus redes sociales. Algunos seguidores la felicitaron por mantener sus convicciones, mientras otros la criticaron por considerar que su discurso idealiza en exceso el amor o establece estándares “inalcanzables”.

Jessica Cediel confiesa que sigue soltera porque está buscando a un hombre profundamente devoto. (Foto de Mike Coppola/AFP)

La presentadora respondió con serenidad, diciendo que respeta todas las opiniones, pero que se mantiene firme en su visión de la vida. Explicó que el amor verdadero, en su concepto, va más allá de lo físico o de la atracción inmediata. “Conectar alma con alma es muy diferente de conectar cuerpo con cuerpo”, escribió, dejando ver que para ella una relación sólida se basa en la fe, la espiritualidad y el propósito compartido.

¿Qué mensaje quiso dejar Jessica Cediel a sus seguidores?

Más allá de las críticas, Jessica Cediel aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje de reflexión sobre la importancia de la paciencia y la confianza en los planes divinos. Afirmó que, si Dios une dos vidas, lo hace con un propósito, y si mantiene a alguien en soltería, también es por una razón perfecta.

Jessica Cediel respondió a las críticas tras decir que sueña con un “hombre de Dios” y defendió su visión espiritual del amor. Foto | Rodrigo Varela.

La modelo finalizó su publicación con palabras de esperanza para quienes atraviesan procesos similares: “Confíen en el proceso, a pesar de las dudas o tentaciones. Persistan, porque Dios nunca se equivoca”.

Con esta reflexión, Jessica Cediel reafirmó una vez más su compromiso con su crecimiento personal y espiritual, dejando claro que, más allá de los juicios externos, sigue caminando con fe, autenticidad y la convicción de que el amor llegará en el momento correcto.